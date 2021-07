Hà Nội: "Bỏ túi" 9 tiền án, tiền sự, vừa ra tù lại xộ khám

Dân trí "Sở hữu" tới 9 tiền án, tiền sự, vừa ra tù chừng một tháng, Nguyễn Ngọc Hưng tiếp tục gây án.

Ngày 6/7, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1982, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hưng.

Trước đó, khoảng 9h10 ngày 27/6, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa, phối hợp với Công an phường Thịnh Quang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực ngõ Thái Thịnh 1 (phường Thịnh Quang) thì nghe thấy tiếng tri hô "cướp, cướp".

Lúc này, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đang bỏ chạy. Ngay lập tức, cảnh sát truy đuổi, khống chế, bắt giữ đối tượng. Người đàn ông được đưa về trụ sở Công an phường Thịnh Quang để làm rõ.

Tại cơ quan công an, gã cướp giật được xác định là Nguyễn Ngọc Hưng. Đây là đối tượng có tới 9 tiền án, tiền sự về các tội liên quan đến ma túy, trộm cắp và cướp tài sản. Hưng mới chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương được hơn một tháng.

Bước đầu đối tượng khai nhận, sáng 27/6, Hưng đi xe máy vào khu vực ngõ Thái Thịnh 1, thấy một người phụ nữ đang dừng xe mua đồ ăn, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Đối tượng dùng khẩu trang che biển kiểm soát xe rồi áp sát, cướp giật sợi dây chuyền sau đó phóng xe bỏ chạy.

Nạn nhân truy đuổi, đồng thời hô hoán "cướp, cướp". Hưng phóng xe được khoảng 20 m thì bị ngã, đổ xe. Đối tượng tiếp tục cầm theo dây chuyền bỏ chạy thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Phúc Lâm