Giết em trai 3 tuổi để được bố mẹ chia đất

Dân trí Muốn được bố mẹ chia đất cho mình, Vềnh (SN 2001, xã Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai) đã giết em trai 3 tuổi, rồi thông báo với mọi người là em trai bị lạc.

Đối tượng Vàng Seo Vềnh tại cơ quan công an (Ảnh: Báo Lào Cai).

Sáng ngày 12/5, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Viết Lâm - Trưởng Công an huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, ngày 11/5, Công an huyện Bắc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vàng Seo Vềnh (SN 2001, trú tại xã Hoàng Thu Phố, Bắc Hà) về tội danh giết người.

Trước đó, ngày 5/5, Công an huyện Bắc Hà nhận được tin báo về việc cháu Vàng Seo M. (SN 2018, trú tại xã Hoàng Thu Phố) chết chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Hà đã nhanh chóng vào cuộc, xác định nạn nhân nghi bị sát hại. Đồng thời, lực lượng công an tiến hành rà soát, sàng lọc những đối tượng trong diện nghi vấn.

Trong thời gian này, anh trai (cùng cha khác mẹ) của nạn nhân là Vàng Seo Vềnh, đã bỏ nhà đi khỏi nơi cư trú. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã xác định Vềnh đang ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, lực lượng công an đã di lý đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng Vàng Seo Vềnh đã cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan công an, Vềnh khai nhận, do mâu thuẫn với cha đẻ trong quá trình chia đất của gia đình, Vềnh đã nảy sinh ý định giết em trai để được bố mẹ chia phần đất của em trai cho mình.

Ngày 4/5, khi bố mẹ đi làm, Vềnh đã đưa em trai đến rừng vầu, sau đó sát hại em trai và chôn xuống đất. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Vềnh về nhà báo em trai bị lạc. Vềnh cũng cùng mọi người đi tìm, sau đó tách riêng ra đi đào xác em trai lên rồi mang đến vị trí khác, cách nhà hơn 1km nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trần Thanh