Giết chủ nợ rồi dùng đá dìm xác để phi tang

Ngày 19/10, Công an TP Phú Quốc cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Trung Quân (46 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về tội Giết người và Cướp tài sản.

Quân là kẻ đã sát hại bà L.T.L. (40 tuổi ngụ ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ).

Đối tượng Huỳnh Trung Quân bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước đó, Công an TP Phú Quốc nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể một phụ nữ tại ấp Đường Bào (xã Dương Tơ, TP Phú Quốc). Nạn nhân sau đó được xác định là bà L.T.L., thi thể có nhiều vết bầm tím.

Nghi đây là vụ án mạng, Công an TP Phú Quốc trình báo vụ việc đến Công an tỉnh Kiên Giang. Qua nhiều giờ truy xét đối tượng, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an huyện Tân Hiệp bắt giữ Huỳnh Trung Quân.

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận do biết bà L. là người cho vay tiền góp, có nhiều nữ trang, nên đã nảy sinh ý định giết người và cướp tài sản.

Cụ thể, Quân nợ tiền bà L. và hẹn gặp bà này để trả nợ. Khi bà L. đến điểm hẹn, hắn không đưa tiền mặt, nhờ nạn nhân chở đi lấy tiền. Tới đoạn đường vắng, Quân đã siết cổ nạn nhân đến chết rồi dùng đá dìm xác phi tang.

Sau khi gây án, Quân lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân rời khỏi hiện trường và bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hội.