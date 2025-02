Giao 5 thanh thiếu niên cầm ba chỉa "diễu phố" ở TPHCM cho gia đình quản lý

Ngày 25/2, Công an TP Thủ Đức thông tin về việc xử lý 5 thanh thiếu niên chở nhau trên 1 xe máy, không đội nón bảo hiểm, cầm theo 2 cây 3 chỉa chạy trên nhiều tuyến đường Nguyễn Hoàng, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Thủ Đức đã mời làm việc 5 thanh thiếu niên trên, gồm: N.H.V. (SN 2011, ngụ quận 4), Đ.M.H.T. (SN 2008, cùng ngụ quận 4), Đ.H.A. (SN 2009), T.Đ.P. (SN 2009) và N.Q.H. (SN 2012, cùng ngụ quận Bình Thạnh).

Nhóm thanh thiếu niên bị mời làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua làm việc, 5 thanh thiếu niên khai khoảng 0h ngày 20/2, Đ.H.A. điều khiển xe chở 4 người còn lại đi qua nhiều tuyến đường. Riêng 2 cây ba chỉa do Đ.M.H.T. mua trên mạng xã hội và dự kiến mang đi cất giấu.

Hiện Công an TP Thủ Đức tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, cảnh sát giao 5 thanh thiếu niên trên cho gia đình và thông báo công an địa phương phối hợp quản lý chặt, đồng thời cho cam kết có mặt khi có yêu cầu của cơ quan công an.