Bí ẩn chiếc thẻ thanh tra xây dựng của người bị CSGT khống chế ở TPHCM

Liên quan đến vụ người đàn ông giơ thẻ thanh tra xây dựng và bị CSGT khống chế, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị liên quan vẫn đang xác minh, làm rõ nguồn gốc chiếc thẻ.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.T.L. (SN 1971, ngụ tỉnh Kiên Giang) khai chiếc thẻ trên của ông có được khi làm việc tại thanh tra xây dựng phường 12, quận 5, từ năm 2006-2010. Sau khi nghỉ việc, ông L. vẫn giữ lại đến giờ.

Vào cuộc xác minh, nhà chức trách xác định chức danh thanh tra xây dựng phường bị "khai tử" từ hồi 2013. Trong công văn trả lời từ phía UBND quận 5, từ năm 2013 đến hiện tại, thanh tra quận không có tên của người này.

Do đó, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ thời gian trước đó, ông L. có làm việc tại thanh tra xây dựng phường 12, quận 5 hay không. Riêng về hành vi cản trở người thi hành công vụ, cảnh sát vẫn đang điều tra, xử lý theo quy định.

Người đàn ông giơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng trước mặt CSGT (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, tối 20/2, Tổ công tác gồm CSGT - trật tự, Công an xã Vĩnh Lộc A, Công an xã Vĩnh Lộc B, làm nhiệm vụ xử lý nồng độ cồn, chất kích thích trên địa bàn.

Đến 20h50 cùng ngày, Đại úy Nguyễn Quốc Phong và một cán bộ khác tuần tra trên đường Liên ấp 123, phát hiện ông N.T.T. (SN 1985, ngụ tỉnh Bến Tre) lái xe máy có dấu hiệu nghi vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng dừng xe của ông T., kiểm tra và xác định người này vi phạm mức 0,51 mg/l khí thở.

Ông T. không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy tờ tùy thân, nên bị CSGT mời về Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc B, để tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định.

Khi đó, ông N.T.L. đi đến khu vực CSGT làm việc, nói Đại úy Phong tha cho người vi phạm. CSGT nói ông L. không liên quan đến vụ việc, mời ra ngoài.

Sau 3 lần nhắc nhở nhưng người đàn ông không hợp tác, khi ông L. cầm thẻ Thanh tra xây dựng chĩa vào mặt, Đại úy Phong nhận thấy tình huống phức tạp, liền giật lấy ví của người đàn ông để kiểm tra. Sau đó, ông L. cố gắng giành lại ví và bị CSGT khống chế.

Được đưa về trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc B làm việc, ông L. nhận thức hành vi của mình là không đúng quy định. Ông khai lý do can thiệp vào việc CSGT xử phạt, người đàn ông nói do thấy tội người vi phạm.