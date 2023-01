Giám đốc không biết chữ điều hành trung tâm đăng kiểm ra sao?

Ngày 4/1, Công an huyện Nhà Bè (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Phong (42 tuổi), Hồ Hữu Tài (52 tuổi), Trần Thanh Vinh (51 tuổi), Đinh Thành Trung (30 tuổi) cùng 4 người khác về tội Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác.

Đây là động thái mới của cơ quan chức năng trong việc điều tra sai phạm xảy ra tại nhiều trung tâm đăng kiểm ở TPHCM và một số tỉnh miền Tây.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam ông Tài (Ảnh: CACC).

Theo công an, ông Phong là Chủ tịch HĐQT Công ty An Phát, thành lập Trung tâm đăng kiểm 50-17D trên đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Long Thới, huyện Nhà Bè) từ năm 2019.

Hoạt động một thời gian, do nợ nần (trong đó có nợ ông Tài, lúc này ông Tài kinh doanh san lấp mặt bằng) nên ông Phong đưa ông Tài lên làm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D rồi trả nợ dần.

Khi làm Giám đốc, ông Tài giao lại hết công việc cho ông Vinh (Phó Giám đốc trung tâm 50-17D) phụ trách, kể cả ký giấy xác nhận đăng kiểm.

Theo cơ quan điều tra, ông Phong và ông Tài có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên bỏ qua lỗi vi phạm để nhận tiền hối lộ, kéo doanh thu về cho công ty.

Ông Trung là người trực tiếp liên hệ nhận tiền hoặc thông qua kiểm định viên báo lỗi để nhận tiền hối lộ. Số tiền thu lợi hàng ngày, ông Trung sẽ đưa lại cho vợ của ông Phong để phân chia cho những người khác.

Liên quan vụ việc, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, ông Tài không biết chữ và mới chỉ học lớp 3 cách đây 50 năm và người này làm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D trên giấy tờ.

Hiện nay, Trung tâm đăng kiểm 50-17D là trung tâm đăng kiểm xã hội hóa nên ông Tài có thể là giám đốc nhưng không phải là đăng kiểm viên.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Tài cũng không phải người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định của trung tâm và ký giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường (ATKT&BVMT). Ông Tài cũng không nắm vai trò trong hoạt động kiểm định ATKT&BVMT tại trung tâm này.

Trung tâm Đăng kiểm 50-17D hiện có 6 đăng kiểm viên gồm: Dương Minh Khánh, Phạm Công Danh, Lê Tấn Thiện, Nguyễn Trung Tín, Trần Thanh Vinh và Phan Hữu Minh.

Người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định và ký giấy chứng nhận ATKT&BVMT xe cơ giới là Phó Giám đốc Trần Thanh Vinh.

Trả lời về việc lãnh đạo trung tâm đăng kiểm không phải đăng kiểm viên, không có chuyên môn về đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định các trường hợp trên không hiếm gặp. Bởi lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm tư nhân thường chỉ là chủ đầu tư.

Ở các trung tâm tư nhân, Phó Giám đốc mới phụ trách đăng kiểm viên và là người chịu trách nhiệm ký giấy chứng nhận ATKT & BVMT phương tiện và tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm, tại buổi họp báo chiều 28/12/2022, Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đến nay cơ quan công an đã khởi tố 43 bị can về các hành vi Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã khám xét 7 Trung tâm đăng kiểm ở TPHCM và 5 trung tâm ở các tỉnh miền Tây.

Theo Thượng tá Lý, ngoài việc điều tra, làm rõ về các hành vi sai phạm diễn ra tại các Trung tâm đăng kiểm, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng tiến hành điều tra về trách nhiệm, công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra.