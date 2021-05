Giám đốc Công an Hà Nội kêu gọi dân tố giác người nhập cảnh trái phép

Dân trí Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội vừa có thư đề nghị toàn dân tham gia tố giác tội phạm và cung cấp thông tin về người nhập cảnh trái phép.

Thư của Giám đốc Công an Hà Nội.

Thời gian qua, tình trạng người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nói chung, trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội. Chỉ tính riêng địa bàn Hà Nội, từ ngày 1/5 đến ngày 18/5/2021, các đơn vị chức năng Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 7 vụ với 66 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Để góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn đời sống dân sinh và các hoạt động chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công an thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị các tầng lớp nhân dân Thủ đô quan tâm, cung cấp các thông tin giúp lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khi có thông tin về các trường hợp nhập cảnh, lưu trú trái phép; các trường hợp không khai báo hoặc trốn tránh việc khai báo y tế; các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự… không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19; đề nghị liên hệ về tổng đài Cảnh sát 113; số điện thoại đường dây nóng Công an Thành phố: 069.2196.777.

Trang facebook Công an Thành phố: http://www.facebook.com/ConganThuDo.

Đối với những thông tin về người nhập cảnh, lưu trú trái phép, ngoài các cách liên hệ trên, người dân gọi điện thoại trực tiếp về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an Hà Nội: trong giờ hành chính (069.2191.505); ngoài giờ hành chính (069.2191.506).

Vì cuộc sống bình yên - vì an ninh trật tự của Thủ đô, Công an thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị các tầng lớp nhân dân ủng hộ, hưởng ứng tham gia.

Tiến Nguyên