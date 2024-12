"Giám đốc" chết trước khi công ty được thành lập

Ngày 11/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã phát hiện các đối tượng sử dụng thông tin, hình ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người khác trái pháp luật, để thành lập nhiều công ty nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH TMDV XNK TESOP, do ông P.H.T. (SN 1998, trú tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), là người đại diện pháp luật, Giám đốc công ty; hồ sơ đăng ký thành lập Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Lộc Điền Bighomes miền Trung Group, do bà N.T.Y. (SN 1994), là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc công ty.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan chức năng, xác định ông P.H.T. đã chết trước thời điểm Công ty TNHH TMDV XNK TESOP thành lập; bà N.T.Y. khẳng định, không đứng tên thành lập Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Lộc Điền Bighomes miền Trung Group.

Theo công an, các đối tượng lợi dụng quy định việc ủy quyền không cần có chứng thực; sau khi lấy được thông tin của người khác, các đối tượng không xuất hiện mà sử dụng tài khoản Zalo (đăng ký bằng số điện thoại sim rác) để liên hệ, trao đổi và thuê người (theo hình thức ủy quyền).

Thực tế, người ủy quyền và người nhận ủy quyền không biết nhau mà chỉ trao đổi, liên hệ qua Zalo, thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp qua cổng thông tin điện tử và nhận trả kết quả.

Sau khi đối chiếu tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp mã số đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trả kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản gốc) cho công ty qua đường bưu điện.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đối tượng đăng ký với các công ty được cấp phép để mua USB Token (chữ ký số Token); việc liên hệ, trao đổi mua bán USB Token được thực hiện qua tài khoản Zalo…

Các đối tượng sử dụng nhiều số thuê bao di động (sim rác) để kê khai hồ sơ thành lập công ty, đăng ký tài khoản Zalo và nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan; sử dụng thông tin, hình ảnh chứng minh nhân dân của người khác để mở tài khoản ngân hàng (tài khoản giả), mở theo phương thức điện tử và sử dụng (số tài khoản giả) để chuyển tiền thanh toán mua USB Token và thanh toán tiền thuê đăng ký thành lập công ty.