Ngày 6/11, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh An Giang tạm giữ Châu Hoàng Khang (26 tuổi, trú huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra vụ việc dùng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Châu Hoàng Khang (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 11/10, công an tiếp nhận tin báo của một người dân ở Đà Nẵng về việc bị đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo hơn 350 triệu đồng thông qua ứng dụng trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram với tên gọi "Phụ nữ đơn thân".

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Khang nên tiến hành bắt giữ khi người này vừa từ Campuchia về nhà tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Nghi phạm sau đó được di lý về Đà Nẵng để điều tra.

Tại cơ quan công an, Khang khai nhận, khoảng tháng 6, Khang qua Campuchia để làm việc cho một công ty chuyên hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (không rõ tên, địa chỉ).

Công ty này giao cho Khang 2 tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo đều có tên "Nguyễn Thị Kiều Trang", nhằm dụ dỗ đàn ông "ham của lạ" vào tâm sự yêu đương, từ đó lôi kéo tham gia đầu tư kinh doanh để chiếm đoạt tài sản.

Để che đậy hành vi phạm tội, Khang sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cũng như phương thức xóa dấu vết thông tin trên mạng xã hội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đang tìm kiếm những bị hại theo hình thức lừa đảo tương tự để điều tra, làm rõ.