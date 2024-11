Giả danh Công an Cà Mau lừa nữ sinh ở Bình Dương 120 triệu đồng

Ngày 6/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Bình Dương đã tiếp nhận tin báo từ N.T.B.N. (sinh viên một trường đại học ở Bình Dương) về việc nạn nhân bị các đối tượng giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt 120 triệu đồng.

Theo trình báo của N., ngày 5/9, N. nhận được cuộc điện thoại từ thuê bao 02477760318 và 02477767692 tự xưng là Công an Cà Mau thông báo nữ sinh liên quan vụ án mua bán ma túy, rửa tiền.

Các đối tượng bị bắt khai báo với công an, N. bán thông tin cá nhân của mình với giá 120 triệu đồng để các đối tượng trong đường dây mở tài khoản ngân hàng, phục vụ cho việc mua bán ma túy và rửa tiền, đồng thời yêu cầu N. đến cơ quan công an để giải quyết.

Tuy nhiên, do đang ở xa không thể đến trụ sở công an nên N. được hướng dẫn làm việc trực tuyến. Đối tượng giả danh công an còn yêu cầu nạn nhân tìm nơi yên tĩnh để nói chuyện và tuyệt đối giữ bí mật không được nói cho bất kỳ ai biết kể cả gia đình.

Sau đó, nhóm lừa đảo đã yêu cầu N. phải chuyển đủ số tiền 120 triệu đồng vào tài khoản của ngân hàng Eximbank mang tên Le Viet Hoang để chứng minh bản thân có đủ khả năng tài chính không phải bán thông tin, sau khi chứng minh xong cơ quan công an sẽ trả lại.

N. cho biết bản thân đang là sinh viên không đủ tiền và được đối tượng nói sẽ giúp bằng cách yêu cầu N. nói dối với gia đình đang cần tiền đóng học phí và làm hồ sơ du học.

Sau đó, đối tượng này tạo các văn bản giả thể hiện thông tin trúng tuyển làm hồ sơ du học gửi cho gia đình N. để tin tưởng chuyển tiền. Sau khi có tiền từ gia đình, nạn nhân đã chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản đối tượng lừa đảo.