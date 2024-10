Tìm bị hại trong vụ giả danh công an lừa đảo 1 tỷ đồng

Ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ Nguyễn Văn Hậu (SN 1992, quê Bắc Giang), Nguyễn Tiến Nam (SN 1993, quê Thái Nguyên) và Hoàng Thị Thương (SN 1993, ở Bắc Kạn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bắc Kạn cũng thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân, những ai đã từng bị lừa đảo theo phương thức, thủ đoạn nêu trên thì liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Kạn để làm, có địa chỉ ở tổ 11C, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Điều tra viên Hà Văn Hiệp, số điện thoại, Zalo: 0972.252.737.

Quán cà phê nơi các đối tượng nhận tiền của 2 nạn nhân (Ảnh: Công an Bắc Kạn).

Theo cảnh sát, Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Thị Thương có mối quan hệ tình cảm và thuê nhà tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để chung sống với nhau.

Mặc dù Hậu làm nghề lái xe dịch vụ, bản thân đã có 1 tiền án, tuy nhiên Hậu và Thương luôn giới thiệu với người khác về việc Hậu là cán bộ công an tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.

Để tạo thêm lòng tin, Hậu còn làm giả giấy chứng minh Công an nhân dân số 128-111 và biển hiệu CAND số 128-111 đều mang tên Nguyễn Văn Hậu, và một số đồ vật tài liệu khác như ve cài áo của lực lượng CAND; giấy triệu tập của cơ quan công an; phong bì trắng trên mặt có ghi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an…

Hậu (trái) và Nam tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn).

Đáng nói, ô tô của Hậu còn lắp hệ thống đèn nháy dành cho xe ưu tiên, bộ đàm, còi ưu tiên, trên kính xe dán tem do Bộ Công an cấp, dành cho xe đặc chủng của lực lượng CSGT và thẻ ra vào Công an tỉnh Thái Nguyên…

Mục đích của Hậu là nhận "chạy án" giúp những người có hành vi vi phạm, đang bị cảnh sát điều tra hoặc đe dọa những người có bất minh về kinh tế, nghi vấn liên quan đến vi phạm pháp luật.

Ngày 18/10, Hậu sử dụng số điện thoại 0348.018.666 gọi cho 2 nạn nhân tại tỉnh Bắc Kạn, giới thiệu là cán bộ công an và nói với bị hại có liên quan đến vụ án đánh bạc qua mạng mà Cục Cảnh sát hình sự đang thụ lý điều tra.

Hoàng Thị Thương thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Bắc Kạn).

Hậu hẹn gặp và đưa giấy triệu tập giả có ký tên, đóng dấu của Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho bị hại xem xong và thu hồi lại.

Sau đó, Hậu tiếp tục gọi cho bị hại yêu cầu mỗi người phải đưa số tiền 500 triệu đồng để không bị xử lý, và hẹn đến ngày 19/10 phải giao tiền.

Ngày 19/10, Hậu điều khiển ô tô nhãn hiệu TOYOTA FOTUNER màu trắng BKS 30H-111.66 (biển giả) dạng biển số lật, mặt sau là biển kiểm soát 98A-422.72 (biển thật), chở theo Thương và Nam đi từ tỉnh Thái Nguyên đến tỉnh Bắc Kạn để nhận tiền của các bị hại.

Tại quán cà phê, Thương làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Hậu và Nam trực tiếp gặp bị hại để nhận tiền, ngay khi vừa nhận tiền xong, các đối tượng bị cảnh sát phát hiện, bắt quả tang.