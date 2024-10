Bắt giữ khẩn cấp đối tượng giả danh công an

Ngoài hành vi sử dụng giấy chứng minh công an nhân dân giả, Dũng còn sử dụng biển kiểm soát ô tô giả.

Hai giấy này Dũng khai đặt mua trên mạng xã hội Facebook, trong đó chứng minh công an nhân dân giả được mua với giá 1 triệu đồng, biển kiểm soát ô tô giả mua với giá 500.000 đồng, từ tháng 4/2024.

Trước đó, sáng 18/10, Tổ công tác Công an quận Hải An (Hải Phòng) phát hiện ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz BKS 30H-689.99 vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên đã yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Đỗ Tuấn Dũng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình làm việc, người điều khiển ô tô trên khai tên Đỗ Tuấn Dũng (33 tuổi, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Đồng thời, Dũng tự giới thiệu là cán bộ công an đang công tác tại một công an phường ở Hải Phòng và xuất trình một giấy chứng minh công an nhân dân cùng một căn cước công dân cùng mang tên Đỗ Tuấn Dũng.

Phát hiện nghi vấn, Tổ công tác Công an quận Hải An đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản sự việc, biên bản tạm giữ và niêm phong ô tô, niêm phong giấy chứng minh công an nhân dân.

Sau đó, Tổ công tác Công an quận Hải An đã đưa ô tô và mời Dũng về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, Dũng khai việc xuất trình giấy chứng minh công an nhân dân giả nhằm mục đích để tổ công tác tin tưởng bản thân là cán bộ công an mà bỏ qua vi phạm, không lập biên bản vi phạm hành chính.

Về ô tô hiệu Mercedes-Benz, Dũng khai trước đó mua của một gara ô tô tại Hà Nội, mang BKS 30E-688.54.

Do đang làm thủ tục sang tên và cấp biển mới nên Dũng đã tháo BKS 30E-688.54 và lắp BKS 30H-689.99 vào ô tô cho đến khi bị tổ công tác Công an quận Hải An phát hiện.

Kết quả điều tra xác định, BKS 30H-689.99 là giả, Dũng khai đã đặt mua trên mạng xã hội cùng thời điểm với việc đặt mua giấy chứng minh công an nhân dân giả với giá 500.000 đồng.

Kết quả xác minh xác định, Đỗ Tuấn Dũng không phải là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an.