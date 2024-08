Gây tai nạn chết người vì lấy đá đặt ở quốc lộ để cố định rạp đám cưới

Ngày 21/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa tuyên 3 bị cáo Lê Kim Thuận (53 tuổi), Nguyễn Thanh Tịnh (51 tuổi) và Đỗ Trọng Phiến (63 tuổi) cùng trú tại thị xã Đông Hòa (Phú Yên) phạm tội Cản trở giao thông đường bộ.

Trong đó phạt ông Thuận 1 năm tù, ông Tịnh 9 tháng tù nhưng cho 2 bị cáo được hưởng án treo; phạt ông Phiến 6 tháng cải tạo không giam giữ.

3 bị cáo ở Phú Yên đặt đá ngoài đường quốc lộ để cố định rạp đám cưới, gây cản trở giao thông dẫn đến tai nạn chết người (Ảnh minh họa).

Theo hồ sơ vụ án, sáng 21/12/2020, ông Tịnh, Phiến đến nhà ông Thuận ở thị xã Đông Hòa để dựng rạp đám cưới, do chủ nhà thuê từ trước.

Trưa cùng ngày, tại khu vực nhà ông Thuận có gió lớn. Lo sợ rạp đám cưới bị đổ, nên các ông Thuận, Tịnh, Phiến đến nhà hàng xóm vác 4 viên đá đặt trên mặt đường quốc lộ 29 (nay là đường Hòa Hiệp). Sau đó, Tịnh và Phiến buộc một đầu dây thừng vào cụm đá, đầu còn lại buộc vào khung rạp.

Nội dung điều tra thể hiện trong hồ sơ vụ án xác định, khoảng 21h45 cùng ngày, ông N.T.L. (SN 1979, trú thị xã Đông Hòa) không có giấy phép lái xe, đã sử dụng rượu, bia điều khiển xe máy đi trên đường Hòa Hiệp theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến đoạn đường nhà ông Thuận dựng rạp, ông L. thiếu chú ý quan sát nên cần thắng xe máy của ông này va chạm vào cụm đá nêu trên. Ông L. bị thương được đưa đi cấp, nhưng 1 ngày sau tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiếu xét nghiệm hóa sinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên kết luận, trong máu của ông L. có nồng độ cồn.

Giám định của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận, chất màu trắng bám dính trên cần thắng của xe ông L. điều khiển cùng loại với chất màu trắng của mảnh đá màu trắng, chấm đen do công an thu tại hiện trường và gửi làm mẫu so sánh.

Nhận định của Hội đồng xét xử, các ông Thuận, Tịnh, Phiến đặt 4 viên đá trên đường cản trở giao thông và dẫn đến gây tai nạn chết người.

Trong đó, ông Thuận trực tiếp đi vác đá và yêu cầu 2 người còn lại đi cùng. Mặt khác, ông Tịnh đã cảnh báo chủ nhà việc bỏ đá ngoài đường là sai, gây nguy hiểm nhưng ông Thuận bỏ ngoài tai.

Các ông Tịnh, Phiến biết sai nhưng vẫn cùng thực hiện theo yêu cầu của chủ nhà.

Hội đồng xét xử cũng cho rằng, trong vụ án này, nạn nhân là ông N.T.L. có một phần lỗi như không có giấy phép lái xe, đã sử dụng rượu bia, thiếu quan sát nên đã tuyên 3 bị cáo Thuận, Tịnh, Phiến mức án trên.