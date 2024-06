Gay cấn ở phiên tòa công ty quản lý hoa hậu Lê Hoàng Phương bị kiện

Ngày 6/6, TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại Tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa nguyên đơn là Bệnh viện thẩm mỹ Nam An với bị đơn là Công ty Sen Vàng.

Phiên tòa sáng nay, HĐXX dành phần lớn thời gian để các bên hỏi nhằm làm sáng tỏ nội dung tranh chấp.

Đại diện nguyên đơn tại tòa (Ảnh: T.N.).

Khi được luật sư nguyên đơn hỏi về việc bình luận trên Facebook của ông Chiêm Quốc Thái, người đại diện của hoa hậu Lê Hoàng Phương xác nhận chính hoa hậu này là người đã thực hiện bình luận.

Tiếp đó, nguyên đơn nêu ra hàng loạt phần bị đơn thực hiện không đúng trong hợp đồng để cho rằng Công ty Sen Vàng đã vi phạm hợp đồng nghiêm trọng và phải hoàn trả lại số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Ngược lại, phía Bệnh viện thẩm mỹ Nam An không đồng ý và cho rằng đã thực hiện rất đúng các thỏa thuận. Sau khi bình luận trên Facebook của ông Chiêm Quốc Thái, hoa hậu Lê Hoàng Phương đã xóa bỏ.

Phía bị đơn cho rằng những công việc của Lê Hoàng Phương sau đăng quang là một phần nghĩa vụ trong hợp đồng chứ không phải hợp đồng đại sứ thương hiệu riêng giữa cô này với nguyên đơn.

Trong phần hỏi, các bên khá gay gắt, liên tục cao giọng khiến chủ tọa phải nhắc nhở, phiên tòa đang phần hỏi, không phải tranh luận.

Tiếp đó, HĐXX dành nhiều thời gian nhằm làm rõ bản chất hợp đồng giữa Sen Vàng và Nam An.

Theo đó, phía nguyên đơn cho rằng bản sau khi đăng quang, Lê Hoàng Phương và các á hậu phải thực hiện các nghĩa vụ như trong hợp đồng. Bản chất là quảng cáo, hướng tới quảng bá thương hiệu cho Nam An.

Ngược lại, bị đơn cho rằng họ là đơn vị tổ chức, chủ sở hữu hình ảnh, không có quyền can thiệp tới hành vi của Lê Hoàng Phương và việc cô hoa hậu này làm đại sứ thương hiệu cho nguyên đơn hay không là quyền cá nhân, không liên quan tới Sen Vàng.

Phía nguyên đơn nói đã thanh toán đủ số tiền 10 tỷ đồng cho bị đơn. Tại tòa, luật sư bảo vệ cho Sen Vàng thừa nhận đơn vị này đã nhận đủ số tiền như thỏa thuận.

Về số tiền Bệnh viện Nam An yêu cầu hoàn trả, luật sư bảo vệ cho bị đơn không đồng ý. Người bảo vệ cho Sen Vàng nói bị đơn đã thực hiện phần lớn các công việc theo hợp đồng và nguyên đơn không đưa ra được các chứng cứ, chứng minh cho yêu cầu của mình.

Cuối phiên tòa buổi sáng, chủ tọa thông báo nguyên đơn vừa nộp cho HĐXX một vi bằng có nội dung tin nhắn trao đổi giữa bà Phạm Việt Mỹ (nhân viên Sen Vàng) và Như Lan (Tổng Giám đốc Bệnh viện Nam An).

Liên quan nội dung trên, luật sư bảo vệ cho bị đơn xác nhận và nói người này đang làm việc tại Công ty Sen Vàng nhưng hiện không có mặt tại TPHCM nên không thể có mặt nếu tòa triệu tập bổ sung. Đồng thời, luật sư nói nội dung trao đổi trên không liên quan vụ án và có chứa đựng những bí mật kinh doanh.

Ngay lập tức, chủ tọa nói cần thiết tòa sẽ tiến hành xét hỏi kín (chỉ những người tham gia tố tụng mới được vào phòng xử) nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Ngoài ra, theo người bảo vệ cho Sen Vàng, Phạm Việt Mỹ không được ủy quyền để thương thảo các nội dung liên quan tới hợp đồng quảng bá thương hiệu với nguyên đơn.

Cuối buổi làm việc buổi sáng, chủ tọa thông báo chiều nay, phiên tòa sẽ có phần hỏi kín liên quan tới hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/3/2023, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An và Công ty Sen Vàng ký hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá 10 tỷ đồng. Nội dung thể hiện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An với tư cách đơn vị đăng cai cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023 nên có quyền lợi "Hoa hậu đăng quang sẽ là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An trong 2 năm".

Sau đó, bà Lê Hoàng Phương trở thành hoa hậu của cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023.

Tuy nhiên, ngày 7/11/2023, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An phát hiện trên trang Facebook có tích xanh (dấu xác nhận chính chủ của Facebook cung cấp) tên "Chiêm Quốc Thái" có bài viết gắn thẻ Facebook tên "Lê Hoàng Phương" liên quan vấn đề thẩm mỹ. Dưới bài viết này, tài khoản Facebook "Lê Hoàng Phương" bình luận: "Dạ em cảm ơn bác sĩ đã giúp em có vẻ đẹp hoàn mỹ thêm phần tự tin hơn ạ".

Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cho rằng, hành vi của Hoa hậu Lê Hoàng Phương là đang quảng bá thương hiệu cho một công ty khác hoạt động cùng lĩnh vực với bệnh viện này. Do đó, hành vi này vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An được ghi nhận tại hợp đồng và phụ lục ký kết với Công ty Sen Vàng.

Từ đó, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An khởi kiện chấm dứt hợp đồng, buộc Công ty Sen Vàng bồi thường hơn 8,6 tỷ đồng (gồm hoàn trả 80% giá trị hợp đồng mà nguyên đơn đã thanh toán; phạt vi phạm hợp đồng số tiền bằng 8% giá trị hợp đồng mà nguyên đơn đã thanh toán; bồi thường thiệt hại tinh thần do danh dự uy tín bị xâm phạm số tiền 14,9 triệu đồng).