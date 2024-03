Tòa thụ lý vụ Công ty Sen Vàng bị kiện liên quan Hoa hậu Hòa bình 2023

TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) vừa thụ lý vụ án giữa nguyên đơn là Công ty cổ phầm Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) và bị đơn Công ty CP quảng cáo thương mại Sen Vàng (gọi tắt Công ty Sen Vàng).

Đây là vụ kiện thứ 2 mà Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng liên quan tới các hợp đồng hợp tác.

Theo đó, ngày 2/2, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An tiếp tục kiện Công ty Sen Vàng trong một dự thảo thỏa thuận hợp tác 3 tỷ đồng để Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Nam An được làm Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu hòa bình Quốc tế 2023. Qua đó, Công ty Sen Vàng sẽ tiếp tục quảng bá thương hiệu cho bệnh viện.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Như Lan (Tổng Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) cho hay, ngày 17/3/2023, giữa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An và Công ty Sen Vàng ký hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá 10 tỷ đồng thông qua cuộc thi Miss Grand 2023. Việc hợp tác này bệnh viện đang khởi kiện Sen Vàng hồi tháng 12/2023 vì cho rằng Công ty Sen Vàng vi phạm hợp đồng, và TAND quận Bình Thạnh đang thụ lý.

Đến tháng 9/2023, Công ty Sen Vàng tiếp tục mời Bệnh viện thẩm mỹ Nam An hợp tác quảng bá thương hiệu tại cuộc thi Miss Grand International 2023 (MGI 2023). Trong đó, Công ty Sen Vàng sẽ thực hiện các công việc quảng bá thương hiệu cho Bệnh viện thẩm mỹ Nam An thông qua MGI 2023 với tư cách doanh nhân Nguyễn Thị Như Lan là Ban giám khảo cuộc thi. Giá trị việc hợp tác này dự kiến là 3 tỷ đồng, cùng một số thỏa thuận khác.

Tuy nhiên, theo bà Lan trình bày trong đơn khởi kiện gửi TAND quận Bình Thạnh, hai bên dự kiến ký kết hợp đồng vào ngày 7/9/2023, đồng thời do tin tưởng đối tác nên Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã thanh toán trước 400 triệu đồng/3 tỷ đồng cho Công ty Sen Vàng,

Sau đó, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã yêu cầu Công ty Sen Vàng cung cấp các tài liệu chứng minh là Ban tổ chức của cuộc thi có thẩm quyền ký kết hợp đồng với tổ chức/cá nhân làm ban giám khảo cuộc thi Miss Grand International 2023 hay không...

Cho rằng quyền lợi của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An bị xâm phạm nên đơn vị này tiếp tục khởi kiện Công ty Sen Vàng trong vụ án thứ 2, yêu cầu TAND quận Bình Thạnh buộc Sen Vàng hoàn trả lại cho bệnh viện 400 triệu đồng tiền gốc và lãi phát sinh theo quy định.

Ngược lại phía Công ty Sen Vàng cũng có thông cáo báo chí và khẳng định hợp đồng giữa pháp nhân này và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An được ký kết hợp pháp, đã có hiệu lực, hai bên thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình trong hợp đồng. Phía ban tổ chức xem Nam An như một đối tác uy tín và thực hiện mọi quyền lợi, thậm chí nhiều hơn cho đơn vị này dù chưa thu được toàn bộ thanh toán đã được thể hiện.

Công ty Sen Vàng khẳng định sẽ phản tố yêu cầu tòa án buộc Công ty Nam An phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền của mình theo hợp đồng và giải quyết các vấn đề trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền lợi của khách hàng. Đồng thời, phía công ty này cho rằng sẽ thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình liên quan tới vụ kiện.

Trước đó, tháng 12/2023, TAND quận Bình Thạnh thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa nguyên đơn - Bệnh viện thẩm mỹ Nam An với bị đơn là Công ty Sen Vàng.

Theo đơn khởi kiện, ngày 17/3/2023, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An và Công ty Sen Vàng ký hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá 10 tỷ đồng. Nội dung thể hiện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An với tư cách đơn vị đăng cai cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023 nên có quyền lợi "Hoa hậu đăng quang sẽ là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An trong 2 năm".

Sau đó, bà Lê Hoàng Phương trở thành hoa hậu của cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023.

Tuy nhiên, ngày 7/11/2023, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An phát hiện trên trang Facebook có tích xanh tên "Chiêm Quốc Thái" có bài viết gắn thẻ Facebook tên "Lê Hoàng Phương" liên quan vấn đề thẩm mỹ. Dưới bài này, tài khoản Facebook "Lê Hoàng Phương" bình luận: "Dạ em cảm ơn bác sĩ đã giúp em có vẻ đẹp hoàn mỹ thêm phần tự tin hơn ạ".

Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cho rằng, hành vi của Hoa hậu Lê Hoàng Phương là đang quảng bá thương hiệu cho một công ty khác hoạt động cùng lĩnh vực với bệnh viện này. Do đó, hành vi này vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An được ghi nhận tại hợp đồng và phụ lục ký kết với Công ty Sen Vàng.

Từ đó, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An khởi kiện chấm dứt hợp đồng, buộc Công ty Sen Vàng bồi thường hơn 8,6 tỷ đồng.