Gần 100 cảnh sát bao vây bắt giữ 27 đối tượng cộm cán

Ngày 13/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Hà Trung đã phá chuyên án chung 523T, huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ 27 đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Thông qua điều tra xác minh và nắm tình hình, Công an huyện Hà Trung đã phát hiện một ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hầu hết các đối tượng trong đường dây này là lao động tự do, buôn bán nhỏ, dưới vỏ bọc bán hàng tạp hóa, bánh sinh nhật; dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Các đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự bị Công an huyện Hà Trung bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Hầu hết các đối tượng vay nặng lãi trong đường dây này đều là những con bạc "khát nước", tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Công an huyện Hà Trung đã lập chuyên án chung để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an huyện Hà Trung đã bắt giữ 10 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: 2 bố con Lại Thế Phát (SN 1976) và Lại Thế Đạt (SN 2000), vợ chồng Mai Thế Sáng (SN 1968) và Vũ Thị Liên (SN 1973), Trình Trung Hoàn (SN 1988), Vũ Thị Nển (SN 1968), Trịnh Ngọc Hiếu (SN 1984), Trịnh Xuân Hoàng (SN 1994), Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1978) và Nguyễn Văn An (SN 1971), đều thuộc huyện Hà Trung.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng cho vay, tài sản có giá trị để thế chấp như ô tô, giấy mua bán xe và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Điều tra mở rộng vụ án, công an đã bắt giữ 17 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề do Nguyễn Văn An cầm đầu, trong đó số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng lên tới 5 tỷ đồng.

Với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, chỉ tính từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện vay và thu lời bất chính hàng tỷ đồng.