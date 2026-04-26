"Game thủ" thiếu tiền đi trộm dây điện

Ngày 24/4, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, lực lượng Công an xã Phước Long đang củng cố hồ sơ xử lý vụ mất trộm dây điện ở bờ kè khu hành chính của xã.

Công an địa phương làm việc với 2 đối tượng liên quan (Ảnh: Công an Cà Mau).

Trước đó, nhân viên Trung tâm Công ích xã Phước Long phát hiện hệ thống đèn trang trí ở khu vực bờ kè khu hành chính xã bị mất khoảng 80m dây điện.

Công an địa phương tiếp nhận tin báo vào cuộc truy xét, xác định 2 đối tượng liên quan là T.T.N. (16 tuổi) và T.D.N. (15 tuổi), cùng trú tại xã Phước Long.

Bước đầu qua làm việc với công an, các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp dây điện tại khu vực bờ kè.

Các đối tượng khai sau khi cắt trộm dây điện, đã mang về lấy lõi đồng bán phế liệu được 600.000 đồng. Số tiền này cả 2 dùng để chơi game.