Gã trai 20 tuổi liên tục hiếp dâm phụ nữ, trẻ em trong bụi cây, nhà vắng

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Đức (SN 2003, ngụ thôn Nam Hà, xã Đông Hà, huyện Đức Linh) về tội Hiếp dâm và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị can Nguyễn Hữu Đức tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC).

Theo điều tra, khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2022, Đức lợi dụng thời điểm và địa điểm vắng người tại địa phương để nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 11/8/2022, Đức phát hiện em T. (14 tuổi, ngụ cùng thôn) đang ở nhà một mình. Đức lẻn vô nhà bằng cửa sau, khống chế em T. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Nghe tiếng em T. la lớn kêu cứu, hàng xóm đi đến thì Đức bỏ chạy.

Sau đó, Đức theo dõi và phát hiện em N. (15 tuổi, ngụ thôn Đông Tân, xã Đông Hà) đầu giờ chiều thường đi học một mình qua vườn tràm nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Khoảng 14h30 ngày 30/9/2022, khi em N. đi qua vườn tràm, Đức xông đến khống chế, đẩy em N. vào bụi cây để hiếp dâm. Tuy nhiên, em N. la lớn, chống cự quyết liệt và có tiếng xe máy chạy qua nên Đức bỏ chạy.

Đức tiếp tục theo dõi và phát hiện chị H. (33 tuổi, ngụ thôn Đông Tân) thường ở nhà một mình. Đến 14h ngày 6/10/2022, Đức vào nhà hỏi thăm rồi bất ngờ khống chế chị H. thực hiện hành vi hiếp dâm. Chị H. chống cự, la lớn, Đức buông nạn nhân ra rồi bỏ chạy.

Sau khi bị Đức có hành vi xâm hại, 3 nạn nhân đến công an địa phương trình báo. Lực lượng công an trích xuất camera xung quanh, khám nghiệm hiện trường các vụ việc và xác định Nguyễn Hữu Đức là nghi phạm.

Cơ quan điều tra xác định dù Đức chưa thực hiện mục đích cuối cùng là giao cấu với nạn nhân nhưng hành vi của Đức cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đức để điều tra, xử lý.