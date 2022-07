Gã thợ sơn một đêm 3 lần đột nhập nhà chủ trộm cắp

Ngày 23/7, Công an phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Lực (23 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) cho Công an thành phố để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Lực tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Lực làm nghề thợ sơn, là "con nghiện" ma túy và từng có 4 tiền án cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 14/7, nhóm thợ sơn của Lực được ông H. (45 tuổi, ngụ phường Tân An) thuê đến sơn sửa lại nhà. Tại đây, Lực liên tục để ý, biết được mật khẩu mã số của ổ khóa cổng nhà ông H. và nuôi ý định trộm cắp tài sản.

Khoảng 23h30 tối 20/7, Lực đi xe máy đến nhà ông H. và mở khóa cổng rồi vào phòng khách lấy trộm một điện thoại di động, một đồng hồ đeo tay rồi ra về.

Nhận thấy việc trộm cắp quá dễ dàng, đến 0h ngày 21/7, Lực quay lại nhà ông H. để lấy thêm 3 chiếc máy tính xách tay.

Chưa dừng lại, khoảng 2h sáng cùng ngày, Lực tiếp tục quay lại lẻn vào phòng ngủ và lấy đi một chiếc điện thoại di động thì bị ông H. phát hiện, đuổi theo nhưng Lực đã tẩu thoát.

Với số tài sản trộm được, Lực mang một chiếc điện thoại đi bán để lấy tiền đánh bạc trên mạng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định được đối tượng trộm cắp chính là Lực.

Ngay sau đó, công an đã tiến hành bắt giữ Lực và truy thu toàn bộ số tài sản trên với tổng trị giá gần 50 triệu đồng.