Đường dây tội phạm xuyên biên giới (Kỳ 2): Mạng lưới mượn danh “hiệp sĩ”

Từ vụ việc nam sinh N.P.M.K. (SN 2007) bỗng dưng trở về sau 5 ngày bị lừa bán sang Campuchia, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã khẩn trương điều tra, mời làm việc với bà N.T.M.H. (mẹ K.). Từ đây, đường dây tội phạm xuyên biên giới dần hé lộ.

Vỏ bọc "hiệp sĩ" cứu người miễn phí

Người mẹ cho biết, một ngày sau khi con trai bị bắt cóc qua Campuchia, bà H. thông qua mạng xã hội, biết được ông Nguyễn Thanh Hải chuộc được người ở Campuchia về nên tìm đến.

Nguyễn Thanh Hải yêu cầu bà H. cung cấp hình ảnh, lai lịch, nơi K. đang bị giam giữ và cho tài khoản Zalo tên Đức Duy để người mẹ kết bạn, trao đổi. Bà H. sau đó gửi thông tin, video K. bị đánh, chích điện cho Đức Duy.

Đến ngày 14/10/2025, Đức Duy liên hệ qua Zalo yêu cầu bà H. chuyển 216 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Sacombank. Người mẹ làm theo thì đến ngày 15/10/2025, K. được đưa đến biên giới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải lúc bị bắt (Ảnh: Nguyễn Trang).

Tiến hành truy xét, lấy lời khai Nguyễn Thanh Hải, cảnh sát xác định Hải với danh xưng “hiệp sĩ” đã đăng tải trên nhiều kênh mạng xã hội là người hùng cứu giúp người từ Campuchia về Việt Nam không lấy tiền. Thậm chí, Hải còn tuyên bố nếu ai có bằng chứng ông ta nhận tiền của gia đình nạn nhân sẽ thưởng 100.000 USD.

Nguyễn Thanh Hải tạo nhóm hiệp sĩ gồm anh ta và Trần Văn Công, Trần Văn Hóa và Nguyễn Hữu Thành. Nhóm của Nguyễn Thanh Hải tụ tập tại nhà không số đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Lợi, TPHCM, và phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

Tuy nhiên, bản thân Trần Văn Hóa, Trần Văn Công và Nguyễn Hữu Thành đều khai nhận, hoàn toàn không có việc giải cứu người ở Campuchia. Riêng Trần Văn Công tình cờ thực hiện một vụ có người nhà nhờ cứu cháu bé ở Campuchia. Công liên lạc và dặn cháu nhảy xuống lầu chạy về hướng biên giới sẽ được anh ta chở về. Công không ngờ cháu bé bất chấp nguy hiểm làm theo và chạy đến cửa khẩu Mộc Bài gọi cho Công đến rước.

Vụ này, Công được người nhà nạn nhân trả công 55 triệu đồng. Cũng nhờ sự kiện này, Công cùng các thành viên quay nhiều video đăng trên mạng xã hội nói sang Campuchia cứu người. Sau đó có nhiều người nhờ nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm con, tìm người thân nhưng những người này ở Việt Nam, bỏ nhà đi nên nhóm của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm được và quay video đăng lên mạng xã hội là giải cứu người từ Campuchia.

Ngoài ra, Công, Hóa và Thành khai biết những người đến nhờ Nguyễn Thanh Hải giúp tìm con bên Campuchia thì Nguyễn Thanh Hải đều hỏi có tiền không. Nếu không có tiền thì về vay tiền rồi quay lại, có tiền mới giúp. Dù biết rõ, các đối tượng vẫn hỗ trợ đăng nhiều clip trên mạng xã hội dựng hình ảnh “hiệp sĩ giải cứu miễn phí” để thu hút nạn nhân.

Hai đường dây móc nối của Nguyễn Thanh Hải

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hải cùng các đối tượng đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản người dân thông qua thủ đoạn giải cứu người bị giam giữ trong các tổ chức lừa đảo tại Campuchia. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải dù ở Việt Nam nhưng vẫn móc nối với 2 đường dây để thực hiện hành vi phạm tội.

Cảnh sát xác định Nguyễn Thanh Hải móc nối với đối tượng Tống Văn Khương và một người Campuchia tên Sock. Khi có người dân đến nhờ Hải tìm người thân làm việc ở tỉnh Bavet - Campuchia, Hải sẽ cung cấp thông tin cho Khương để Khương cung cấp cho Sock.

Sock vào khu dẫn người ra chở đến biên giới Campuchia - Việt Nam, khu vực xã Bến Cầu tỉnh Tây Ninh giao cho Khương. Tiếp đó, Khương thuê ô tô chở nạn nhân đến nhà giao cho Hải hoặc chở về Việt Nam.

Nhóm này thường yêu cầu người nhà nạn nhân phải đưa tiền trước 70-82 triệu đồng, chuyển vào số tài khoản của vợ, con Khương. Khương sau đó sẽ đưa tiền mặt cho Sock 1.700-2.500 USD; còn Khương hưởng lợi 5-12 triệu đồng, Hải hưởng lợi 10-20 triệu đồng. Tuy nhiên, mỗi lần yêu cầu người nhà chuyển tiền, Hải hoặc Khương đều nói là tiền đưa công ty chuộc người, không có tiền thì công ty không cho người ra.

Công an TPHCM bắt hàng chục người trong đường dây tội phạm xuyên biên giới (Ảnh: Nguyễn Trang).

Công an còn xác định Nguyễn Thanh Hải móc nối với Ngô Minh Nhựt, tài xế taxi Đức Duy, đối tượng người Campuchia tên là Kae Kin và một tài xế người Campuchia tên là Lydara để thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, khi người dân liên hệ với Nguyễn Thanh Hải để tìm người thân thì Hải nhắn cho Đức Duy, Duy nhắn cho Khương, Khương nhắn cho Kae Kin vào khu tìm người, chụp ảnh gửi cho người nhà nhận dạng. Nếu đúng người thì Nguyễn Thanh Hải hoặc Đức Duy sẽ yêu cầu người nhà chuyển tiền trước mới cứu người sau.

Khi nhận được tiền, Kae Kin đưa người từ trong khu ra cổng và Đức Duy đến rước chở đến cửa khẩu giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, tất cả những người được đưa về Việt Nam đều đi bằng đường tiểu ngạch.

Mỗi trường hợp nhờ cứu người, Nhựt yêu cầu Đức Duy phải chuyển cho anh ta 102-200 triệu đồng. Nhựt đổi tiền đô chuyển cho Kae Kin 3.000-4.000 USD, còn Nhựt hưởng lợi 30-50 triệu đồng; Nguyễn Thanh Hải nâng lên số tiền 63,5-250 triệu đồng. Số tiền nâng lên, Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi 7-35 triệu đồng/người.

Bán đất, gom tiền cứu người thân

Để thu thập thông tin, làm rõ thủ đoạn của các đối tượng, cảnh sát đã mời làm việc với rất nhiều nạn nhân. Qua đó, công an xác định tháng 6/2024, anh N.H.T. bị dẫn dụ qua Campuchia làm việc, được đưa vào tòa nhà thuộc khu Osamas làm việc lừa đảo. Đến tháng 7/2024 thì người nhà đăng tin lên mạng xã hội tìm kiếm T.. Phát hiện vụ việc, các đối tượng yêu cầu T. gọi điện thoại về nhà, yêu cầu gỡ bài đăng. Trường hợp T. muốn về, phải đóng 130 triệu đồng cho công ty.

Người nhà anh T. xem thông tin trên mạng xã hội, biết Nguyễn Thanh Hải là hiệp sĩ cứu người từ Campuchia về Việt Nam, nên đến gặp nhờ hỗ trợ. Ngày 10/7, người nhà anh T. đến nơi làm việc của Hải thì được Hải thông báo tiền chuộc người là 153 triệu đồng và phải có tiền mới cứu.

Đến ngày 16/7/2024, người nhà bán đất, gom đủ 153 triệu đồng theo yêu cầu của Nguyễn Thanh Hải. Sau đó, các đối tượng kết nối Zalo cho người nhà anh T. gặp Đức Duy để họ gửi hình ảnh, thông tin nạn nhân.

Khi được Hải yêu cầu chuyển tiền mới cứu được người thì người nhà anh T. đã chuyển 153 triệu đồng vào tài khoản tên Lâm Thị Bèo. Đến sáng 17/7/2024, Nguyễn Thanh Hải nói người nhà anh T. đến cửa khẩu Thomo thuộc tỉnh Tây Ninh để đón nạn nhân về.

Tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian này, Hải đã nhận được 20 triệu đồng từ Duy. Tuy nhiên, Hải phủ nhận hành vi vi phạm mà chỉ khai nhận là tiền do Duy trả nợ.

Công an khởi tố, bắt tạm giam hơn 40 người trong đường dây tội phạm xuyên biên giới (Ảnh: Nguyễn Trang).

Thêm một nạn nhân là chị L.B.N. bị dẫn dụ qua Campuchia được cảnh sát mời làm việc. Nạn nhân cho biết bị lừa đi làm việc trong công ty lừa đảo từ ngày 26/11/2024. Đến ngày 8/2/2025, N. liên hệ với L.H.D. nói làm không nổi nhờ người cứu về. D. nhờ Nguyễn Thanh Hải giải cứu thì Hải cho số điện thoại của Tống Văn Khương.

Khương yêu cầu D. chuyển 80 triệu đồng để Khương đưa cho các đối tượng bên Campuchia mới cứu được người. Ngày 9/2, D. chuyển tiền theo yêu cầu thì L.B.N được thả về. Phi vụ này, Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi 18 triệu đồng.

Một trường hợp khác là anh LĐ.N. bị dẫn dụ qua Campuchia làm việc cho công ty lừa đảo từ ngày 17/9/2025. Đến ngày 15/10/2025, N. liên lạc với L.B.Ny nhờ chuyển tiền cho công ty là 280 triệu đồng thì mới được về Việt Nam.

Ngày 15/10/2025, Ny nhờ Nguyễn Thanh Hải giải cứu N. về Việt Nam. Hải cho tài khoản Zalo tên Đức Duy để Ny kết nối, cung cấp thông tin của N. thì được anh ta yêu cầu chuyền trước 180 triệu đồng. Ny sau đó đã nói cho Hải biết chuyện Duy yêu cầu chuyển 180 triệu đồng và sau đó chuyển tiền theo yêu cầu. Đến ngày 19/10/2025, N. được thả về. Vụ việc này, Nguyễn Thanh Hải chưa được chia lợi thì đã bị bắt.

Theo cảnh sát, từ tháng 2/2024 đến 18/10/2025, Nguyễn Thanh Hải cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tài sản của 120 người và tổ chức cho họ nhập cảnh trái phép, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi là hơn 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Hải còn nhận là 1,6 tỷ đồng thu được từ các tài khoản YouTube mang lại.

Trong quá trình đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm xuyên biên giới do "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng đồng bọn thực hiện, công an còn phát hiện thêm băng nhóm tội phạm cũng hoạt động với thủ đoạn tương tự do Huỳnh Cao Cường với biệt danh "Đức Năng Thắng Số" cầm đầu.

(Còn tiếp).