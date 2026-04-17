Đường dây tội phạm xuyên biên giới (Kỳ 1): Ký ức bị đánh đập, chích điện

Liên quan đến đường dây tội phạm do “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng hàng chục đối tượng thực hiện, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, làm rõ nhiều hành vi nghiêm trọng như cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người, tổ chức và môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép…

Vụ án được phanh phui từ trình báo của một người mẹ về việc con trai mất tích, nghi bị lừa sang Campuchia.

"Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ"

Tháng 10/2025, bà N.T.M.H. (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) đến công an trình báo việc con trai là P.N.M.K. (SN 2007) mất tích.

Theo trình báo của bà H., tối 10/10/2025, K. xin phép mẹ đi chơi cùng bạn ở Lotte Mart, thuộc phường Tân Hưng. Đến khoảng gần 21h, chưa thấy K. về, bà H. xem định vị điện thoại của con trai thì phát hiện hướng di chuyển đến tỉnh Tây Ninh.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên biên giới bị bắt (Ảnh: Nguyễn Trang).

Người mẹ gọi Zalo thì K. từ chối nhận cuộc gọi. Khi bà H. nhắn tin hỏi ở đâu, người con trai nhắn đi làm thêm, thực tập ở tiệm tóc và gửi hình ảnh CCCD của một người phụ nữ tên là Nguyễn Diệp Chi, ngụ tỉnh Tây Ninh và nói đi làm cùng bạn.

Người mẹ nóng ruột, thuê ô tô đuổi theo đến xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, thì điện thoại K. không liên lạc được, điểm định vị cuối cùng trước khi tắt máy là ở Krong Bavet, Campuchia. Đến 15h ngày 11/10/2025, bà H. nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông nói: “Mày chuẩn bị một tỷ để chuộc con mày về, không là mày khỏi thấy nó luôn, tụi tao bán qua Myanmar”, rồi đưa điện thoại cho K. nói chuyện với mẹ.

Khi đó, người con trai sợ hãi, run rẩy nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ chuẩn bị tiền chuộc cứu con về, con sợ lắm”. Sau đó, có nhiều tài khoản Zalo gọi cho bà H. yêu cầu chuyển tiền chuộc K, đe dọa bán nạn nhân qua Myanmar, bán nội tạng, gửi nhiều video đánh, chích điện K..

Lần theo hành trình vượt biên

Sau khi tiếp nhận tố giác của bà H., Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, tổ chức truy xét, làm rõ các đối tượng tổ chức cho K. xuất cảnh trái phép. Trong đó, nhà chức trách triệu tập đối tượng Lê Ngọc Tấn Đạt, là tài xế ô tô 51M-537.63.

Đạt khai là thành viên nhóm Zalo tên “Ưu tiên Mộc Bài” do Lê Văn Thành làm trưởng nhóm. Vào khoảng 19h20 ngày 10/10, Thành gửi thông tin rước khách đi từ ngã tư Hàng Xanh đi Mộc Bài giá 700.000 đồng và Đạt nhận chạy.

Lê Văn Thành gửi số điện thoại và địa chỉ rước K. tại cây xăng trên đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, chở đến khách sạn Bùi Trí, địa chỉ ấp Bình Quới, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng Lê Văn Thành (Ảnh: Nguyễn Trang).

Khi Đạt chở K. đến khách sạn Bùi Trí thì được Nguyễn Thị Minh Châu cho vào phòng số 7 và không kiểm tra giấy tờ tùy thân. Đạt sau đó chụp hình số phòng gửi cho Thành và được anh ta chuyển khoản trả 700.000 đồng.

Công an tiếp tục truy xét, mời làm việc với Nguyễn Thị Minh Châu là chủ khách sạn Bùi Trí. Người này khai sau khi K. đến thì được đưa vào phòng số 7 và nói là khách của Lê Văn Nể. Khoảng 5 phút sau, một người xe ôm đến nói đón khách của Nể và được Châu mở cửa phòng cho người này chở K. đi.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Minh Châu khai từ tháng 9/2025, Lê Văn Nể nói có khách qua Campuchia, thuê phòng khách sạn của Châu để chờ xe ôm chở qua biên giới. Hai bên thoải thuận Châu cho khách vào phòng chờ xe ôm đến rước, mỗi khách Nể trả 200.000 đồng, nếu khách ở lại hơn một tiếng đồng hồ thì Nể trả cho Châu 300.000 đồng.

Từ ngày 14/9/2025 đến ngày 10/10/2025, có 22 người được ô tô chở đến khách sạn Bùi Trí và xe ôm chở đi qua Campuchia, trong đó có 5 người nước ngoài và 17 người Việt Nam. Châu không nhập thông tin vào sổ lưu trú nên không biết họ tên. Khi tài xế chở khách đến nói là khách của Nể sẽ được Châu cho vào phòng đợi xe ôm đến chở đi.

Bị công an triệu tập, Lê Văn Thành khai từ tháng 10/2024 đến khi bị bắt, đối tượng này đã móc nối với Lê Văn Nể cùng nhiều đối tượng khác tổ chức đưa 900 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia; đồng thời, tổ chức nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam là khoảng 800 người.

Thủ đoạn của Thành là móc nối với nhóm người gọi điện thoại lừa đảo. Sau khi dẫn dụ được nạn nhân đồng ý sang Cambuchia, các đối tượng thông báo cho Thành.

Lê Văn Thành khai hưởng lợi từ việc điều hành các tài xế xe ô tô dịch vụ đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép của Lê Văn Thành là hơn 660 triệu đồng. Lê Văn Thành khai nhận biết rõ các nạn nhân bị dẫn dụ qua Campuchia và xuất cảnh trái phép nhưng vì để hưởng lợi nên cấu kết với các đối tượng thực hiện hành vi vận chuyển đưa người nhập cảnh, xuất cảnh trái phép.

Ký ức bị đánh, chích điện

Trong lúc công an đang tích cực điều tra, cảnh sát nhận thông tin K. đã trở về Việt Nam sau 5 ngày bị đưa sang Campuchia.

Qua làm việc với nạn nhân, người này khai do có nhu cầu muốn tìm việc làm nên tham gia vào nhiều hội nhóm tìm việc làm trên Telegram. Sau đó, tài khoản Telegram tên “Thùy Linh” nhắn tin nói “có việc làm tiệm tóc bên Campuchia - Mộc Bài với tiền lương là 500 USD một tháng”. Để câu dẫn nạn nhân, Thùy Linh nhắn nhiều tin nhắn đưa ra thông tin việc làm nhiều lợi ích cho K..

Đến ngày 5/10, Thùy Linh gửi cho K. đường Link để kết bạn Facebook với tài khoản “Diệp Chi”. Diệp Chi nhắn tin cho Khoa để tư vấn việc làm bên Campuchia, sau đó gọi điện nói K. sắp xếp thời gian qua Campuchia gặp mặt để tư vấn trực tiếp.

Đến khoảng 19h30 ngày 10/10/2025, Diệp Chi gọi điện cho K. nói chuẩn bị đồ tài xế đến đón. Hành trình đau khổ của K. bắt đầu từ đây.

Các đối tượng phạm tội bị đưa về Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Trang).

Sau khi được Đạt đưa từ cây xăng trên đường Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây chở đến khách sạn Bùi Trí, tỉnh Tây Ninh do Nguyễn Thị Minh Châu làm chủ, K. được đưa vào phòng số 7 ngồi chờ 5 phút trước khi được xe ôm đón đưa đi theo đường mòn rồi giao cho 2 người đàn ông.

Ngồi đợi thêm 30 phút, K. được một người phụ nữ chạy xe máy đến đón, tiếp tục đi theo đường mòn qua biên giới, đến đối diện Casino Lasvegas và chờ khoảng 30 phút. Tiếp đó, có 3 người đi ô tô đến đón K. chở về một tòa nhà, đưa lên lầu 2.

Tại đây, có người đàn ông thông báo K. bị bán, dùng súng uy hiếp, dùng còng số 8 còng tay K. lại, lấy điện thoại, xóa hết Zalo, Facebook, đánh đập, chích điện, yêu cầu K. hợp tác.

Từ 2h ngày 11/10/2025, K. 3 người đàn ông đưa lên ô tô 7 chỗ biển, chở đi qua nhiều đoạn đường đến 14h ngày 11/10/2025. Sau đó, nhóm người giao K. cho 2 người đàn ông Trung Quốc chở đến tòa nhà 4 tầng. Tại đây, K. được giam chung phòng với 2 thanh niên người Việt, rồi tiếp tục bị đánh, bị chích điện và bị quay video để gửi cho mẹ nạn nhân ép buộc chuyển tiền chuộc. Sau đó, K. được một số người điều xe ôm chở về lại Việt Nam dưới sự tiếp sức của một số đối tượng.

Từ một lời mời việc làm tưởng như vô hại, K. trở thành món hàng trong đường dây buôn người xuyên quốc gia. May mắn được giải cứu, nhưng những gì em trải qua là lời cảnh tỉnh đắt giá cho không ít người trẻ đang nhẹ dạ trước những lời hứa hẹn trên không gian mạng.

Cũng từ vụ việc của K., lực lượng công an đã lần ra đường dây tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép quy mô lớn; đồng thời, từng bước bóc tách các mắt xích, làm rõ vai trò của những kẻ cầm đầu đứng sau, trong đó bàn tay của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải.

(Còn tiếp).