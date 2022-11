Đường dây mua bán hóa đơn điện tử 25.000 tỷ đồng bị triệt phá

Ngày 2/11, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin bước đầu về vụ án Mua bán trái phép hóa đơn và Làm, mua bán, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo đó, trong tháng 10/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, trong đó có 2 bị can cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với doanh số hóa đơn điện tử đã bán đặc biệt lớn.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Tú (SN 1992, thường gọi là Hùng) cùng Võ Tấn Lộc (SN 1997, thường gọi là Long) ở phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Ảnh: C.A).

Tú và Lộc đã thông qua mạng xã hội Zalo để mua 228 công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả, địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước (chủ yếu ở TPHCM và Hà Nội), thiết lập mạng lưới các đối tượng trung gian khoảng trên 400 người có phân công, phân cấp nhiệm vụ rõ ràng khai thác trang thông tin điện tử các doanh nghiệp Việt Nam, tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu mua để bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước với doanh số đặc biệt lớn khoảng trên 25.000 tỷ đồng. Bước đầu, công an xác định thiệt hại về thuế trên 2.500 tỷ đồng.

"Các đối tượng thu lời bất chính khoảng trên 1.200 tỷ đồng (tương đương 5% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán). Trong đó hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Minh Tú và Võ Tấn Lộc thu lời bất chính trên 252 tỷ đồng, tương đương 1% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán. Các đối tượng trung gian trong hệ thống (F1, F2, F3…) hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 750 tỷ đồng"- Công an tỉnh Phú Thọ thông tin.

Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra tang vật thu giữ trong vụ án (Ảnh: M.X).

Theo cơ quan công an, để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn đã bán, Tú và Lộc thành lập nhiều công ty "tài chính" cũng với hình thức mua qua Zalo (người đại diện theo pháp luật của các công ty này đều sử dụng giấy tờ giả), sử dụng số điện thoại sim rác để đăng ký ứng dụng Internet banking để "bơm tiền" cho các đối tượng trung gian làm thủ tục thanh toán "quay vòng".

Đối với các hóa đơn đã bán có mặt hàng cần phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc như đất, cát, sỏi, gỗ, xăng dầu, thực phẩm…, Nguyễn Minh Tú đã qua mạng Internet, mua 32 con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền (UBND các tỉnh, các Sở, ngành và các cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng) để thiết lập các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn khống chuyển cho doanh nghiệp mua hóa đơn.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 228 con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn và 32 con dấu giả các cơ quan chức năng, phong tỏa 2 tài khoản với số tiền trên 27 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục xác minh điều tra mở rộng vụ án.