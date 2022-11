Triệt phá 2 vụ mua bán trái phép hàng triệu thông tin cá nhân

Quá trình xác minh đã phát hiện, bắt giữ 2 nhóm đối tượng có hành vi thu thập, mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về 2 vụ án (Ảnh: T.C)

Nhóm đối tượng thứ nhất, gồm Nguyễn Phi Long (SN 1992, trú tại xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, Thái Bình) và Vũ Hồng Anh (SN 1991, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã thu thập, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân cơ bản gồm số điện thoại, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thư điện tử (email)….

Long và Anh quản trị một nhóm kín trên mạng xã hội Facebook có tên "Data khách hàng tiềm năng" để trao đổi, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Phi Long và Vũ Hồng Anh, thu giữ nhiều dữ liệu điện tử, các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Bước đầu xác định, từ tháng 3/2021 đến tháng 5/2022, Vũ Hồng Anh và Nguyễn Phi Long thu thập được 2.382.620 dữ liệu thông tin cá nhân, trong đó có nhiều dữ liệu có các trường thông tin liên quan đến bí mật cá nhân, như: Nghề nghiệp, tiền sử bệnh lý, số điện thoại, Email…. Các thông tin này được các đối tượng mua bán trái phép, không được sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin.

Hai đối tượng đã hưởng lợi từ việc mua bán, trao đổi thông tin dữ liệu cá nhân với số tiền khoảng 600 triệu đồng (mỗi đối tượng hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng).

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Hồng Anh và Nguyễn Phi Long về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" quy định tại Khoản 2, Điều 288 - Bộ luật Hình sự.

Nhóm đối tượng thứ hai gồm Vũ Tiến Dũng (SN 1992, trú tại phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội), Đinh Việt Hải (SN 1993, trú tại Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội), Vũ Gia Anh (SN 1993, thường trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) cũng hoạt động thu thập, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân, gồm số điện thoại, vị trí địa chỉ truy cập… của người sử dụng mạng 3G, 4G truy cập vào địa chỉ website bất kỳ (theo nhu cầu đặt hàng của khách hàng).

Quá trình điều tra phát hiện hoạt động của một nhóm kín trên mạng xã hội facebook tên "DATA KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG", có hơn 10.000 thành viên tham gia, do tài khoản Facebook có tên hiển thị "Vũ Gia" quản trị và điều hành.

Các đối tượng quảng cáo thông tin về dịch vụ có tên là "MobileCRM", "FaceCRM" hoạt động thu thập thông tin cá nhân gồm số điện thoại, địa chỉ IP, vị trí truy cập… của người sử dụng mạng 3G, 4G truy cập vào địa chỉ website bất kỳ và bán cho khách hàng có nhu cầu.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ xác định tài khoản facebook Vũ Gia do Vũ Gia Anh sử dụng để quảng bá, trao đổi, mua bán thông tin các nhân. Ngoài Vũ Gia Anh, nhóm này còn có Vũ Tiến Dũng và Đinh Việt Hải, trong đó Vũ Tiến Dũng có vai trò là người liên hệ với các đầu mối cung cấp dữ liệu, còn Vũ Gia Anh và Đinh Việt Hải là người tìm kiếm khách hàng có nhu cầu để bán dữ liệu.

Từ chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng Vũ Tiến Dũng, Đinh Việt Hải và Vũ Gia Anh, thu giữ nhiều dữ liệu điện tử, các tài liệu. Theo đó, trong thời gian từ tháng 3/2021 đến ngày 1/8/2022, Vũ Tiến Dũng, Vũ Gia Anh, Đinh Việt Hải đã thu thập và bán hơn 400.000 dữ liệu thông tin cá nhân chứa số điện thoại và địa chỉ truy cập, hưởng lợi số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Tiến Dũng, Vũ Gia Anh, Đinh Việt Hải về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" quy định tại Khoản 2, Điều 288 - Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng 2 vụ án trên để xử lý theo quy định pháp luật.