Đường dây "hô biến" tân dược hết hạn thành thuốc ngoại nhập giá cao ở TPHCM

Ngày 20/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 10, TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lữ Phú Thám (SN 1980), Dương Thị Thu Thảo (SN 1983), Đặng Thị Hồng Duyên (SN 1984, cùng ngụ quận 10) và Lê Thị Ánh Nga (SN 1985, ngụ quận 8) về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Lữ Phú Thám cùng đồng bọn bị khởi tố về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Ảnh: M.D.)

Theo cảnh sát, đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả trên do Thám cầm đầu. Nhóm này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, trong đó Thảo, Nga có vai trò giúp sức sản xuất, còn Duyên tham gia tiêu thụ.

Nhóm này thu gom các loại tân dược sắp hết hạn sử dụng, giá rẻ, đưa về nhà của Thám tại quận 10 rồi cắt phần ngày sản xuất, hạn sử dụng (date), sau đó dập nổi trên mỗi vỉ thuốc, rồi in date mới có thời hạn đến năm 2025, 2026. Tiếp theo, các bị can đặt in vỏ hộp, hướng dẫn sử dụng rồi tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Ngoài thủ đoạn trên, nhóm này còn thu mua các loại thuốc ngoại nhập trôi nổi, sau đó tẩy xóa phần chữ in trên vỉ thuốc, dùng máy in lại thông tin (tên, thành phần, hoạt chất) tạo thành loại thuốc mới. Bên cạnh đó, họ còn thu mua thuốc được sản xuất nội địa, giá rẻ, sau đó ngâm vào nước để bong tróc tem nhãn dán gốc và dán tem nhãn giả thành thuốc ngoại nhập, đưa ra thị trường tiêu thụ với giá cao.

Số thuốc giả được cảnh sát thu giữ (Ảnh: M.D.)

Sau thời gian theo dõi, ngày 11/4, các tổ công tác Công an quận 10 đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm là nơi ở, nơi chứa hàng giả của Lữ Phú Thám, Đặng Thị Hồng Duyên và các nghi phạm có liên quan.

Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 150 thùng thuốc chứa các lọ, chai, vỉ thuốc giả các loại; hơn 35.000 vỏ hộp, tem, nhãn thuốc giả cùng máy móc sản xuất thuốc giả.