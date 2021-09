Dược sỹ sản xuất hơn 9.400 lọ thuốc giả theo đơn đặt hàng

Dân trí Vũ Tiến mua nguyên liệu pha trộn, dập khuôn, sản xuất hơn 9.400 lọ thuốc trị ho giả theo đặt hàng của Bùi Quý Phúc. Số thuốc giả này sau đó đã được bán một phần ra thị trường.

Các bị cáo trong đường dây sản xuất, mua bán hơn 9.440 lọ thuốc giả bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử ngày 24/9 (Ảnh: Hoàng Lam)

Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Quý Phúc (SN 1986, trú TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh"; Vũ Tiến (SN 1986, trú TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội "Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh" và Nguyễn Hữu Tiến (SN 1983, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về tội "Mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Tuyên án tù đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả.

Vũ Tiến là dược sỹ, mở một cơ sở chuyên sản xuất vitamin dạng kẹo. Tháng 7/2020, Bùi Quý Phúc đến, mang theo 10 viên thuốc mẫu, bảo là thuốc ho, đặt Tiến làm để bán online. Sản xuất được mẻ thuốc đầu tiên, màu sắc chưa đúng như mẫu, Phúc mang 10 lọ thuốc kháng sinh đến nói Tiến trộn vào nguyên liệu để làm.

Sau khi pha trộn, điều chỉnh các nguyên liệu gồm: Đường, can xi, lác-tô và Bromelain để có thành phẩm giống màu sắc, kích cỡ, hình dáng viên thuốc mẫu và được Phúc "duyệt", Vũ Tiến bắt tay vào sản xuất 100 kg viên thuốc này.

Thực ra, đây chỉ là một bước trong kế hoạch sản xuất, buôn bán thuốc ho Phacoter giả mà Bùi Quý Phúc và Nguyễn Hữu Tiến bàn bạc từ trước. Theo thỏa thuận, Phúc chịu trách nhiệm sản xuất, chuyển hàng vào Nghệ An để Nguyễn Hữu Tiến phân phối cho các hiệu thuốc.

Bị cáo Bùi Quý Phúc được xác định là người khởi xướng hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc trị ho Phacoter nhằm hưởng lợi bất chính (Ảnh: Hoàng Lam).

Việc lựa chọn viên thuốc Phacoter của Công ty CP dược phẩm Trung ương 1 để sản xuất vì Phúc nhận thấy từ viên thuốc đến hộp, nhãn đều dễ làm giả. Mặt khác, đây là thuốc để điều trị các bệnh liên quan đến hô hấp, đặc biệt là trị ho, nhu cầu sử dụng lớn.

Phúc bóc nhãn mác trên hộp thuốc thật, thuê in màu 2 lần tổng cộng 12.000 nhãn, mua các hộp nhựa giống hộp thuốc thật rồi dán nhãn vừa in vào. Với 100 kg viên thuốc giả nhận từ Vũ Tiến, Phúc cho vào các lọ nhựa rồi đóng thành các thùng các-tông, mỗi thùng 264 hộp. Trong tháng 8/2020, Phúc 2 lần chuyển tổng cộng 27 thùng thuốc giả vào Nghệ An giao cho Nguyễn Hữu Tiến đi bán.

Là "trình dược viên" tự xưng, Hữu Tiến mang số thuốc giả này đến các hiệu thuốc ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Giang và Hà Nội chào hàng với giá 55.000 đồng/hộp. Với mức giá mua từ Phúc, mỗi hộp thuốc Phacoter giả, Hữu Tiến lãi 10.000 đồng.

Được Bùi Quý Phúc thuê, hứa trả cho 14-17 triệu đồng, Vũ Tiến đã sản xuất 100 kg thuốc ho Phacoter giả dạng viên (Ảnh: Hoàng Lam).

Tuy nhiên trong quá trình bán, các nhà thuốc nhận được phản ánh từ khách hàng về việc các hộp thuốc thiếu viên và không có vị đắng như thuốc họ sử dụng trước đó. Một số nhà thuốc liên hệ với Hữu Tiến để trả lại hàng.

Hữu Tiến phản ánh lại với Bùi Quý Phúc, yêu cầu nhận lại thuốc và trả tiền cho Tiến. Tuy nhiên Phúc nói hiện đã điều chỉnh lại được vị đắng của thuốc nên sẽ mang thuốc vào đổi.

Ngày 21/8/2020, Phúc mang thuốc vào đổi cho Hữu Tiến thì bị Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện. Cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ 37 thùng các-tông với tổng cộng hơn 9.400 lọ thuốc Phacoter giả từ xe của Phúc, kho của Tiến và các hiệu thuốc được Tiến phân phối trước đó.

Cơ quan chức năng giám định mẫu thuốc giả và đi đến kết luận những viên này không chứa các thành phần có tác dụng điều trị các bệnh về hô hấp như số thuốc Phacoter do Công ty dược phẩm Trung ương 1 sản xuất. Toàn bộ nhãn mác, lọ nhựa để đựng thuốc cũng không đúng như hàng chính hãng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tiến là người trực tiếp đưa số thuốc ho giả đi giới thiệu và bán cho các hiệu thuốc (Ảnh: Hoàng Lam).

Tổng số thuốc Phacoter giả mà nhóm Bùi Quý Phúc, Vũ Tiến và Nguyễn Hữu Tiến sản xuất, buôn bán có giá thị trường là hơn 680 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, trong vụ việc này Bùi Quý Phúc đã hưởng lợi bất chính hơn 154 triệu đồng, Nguyễn Hữu Tiến hưởng lợi hơn 100 triệu đồng. Riêng Vũ Tiến được Phúc hứa trả từ 14-17 triệu đồng nhưng trên thực tế mới được Phúc đưa 10 triệu tiền mua nguyên liệu, chưa được nhận tiền công.

Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Ba bị cáo khai vì hám lợi nên đã sản xuất, buôn bán thuốc giả dù biết điều đó vi phạm pháp luật.

Xem xét vai trò, tính chất mức độ phạm tội của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Bùi Quý Phúc 6 năm 6 tháng tù; bị cáo Vũ Tiến 6 năm tù; Nguyễn Hữu Tiến 5 năm 6 tháng tù. Tòa cũng buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho Công ty CP dược phẩm Trung ương 1 và các hiệu thuốc số tiền thiệt hại do hành vi sản xuất mua bán số thuốc giả này gây ra.

Hoàng Lam