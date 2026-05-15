Dựng màn kịch tinh vi "thiên thạch làm vỡ kính, đông thủy ngân"

Ngày 15/5, Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đã bàn giao Y Phơu Byă (SN 1981) và Y Đam Mdrang (SN 1993), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk, cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó tối 29/4, Công an xã Chư Sê tiếp nhận tin báo của ông H.N.K. (SN 1970, trú tại xã Đam Giông 2, tỉnh Lâm Đồng) về việc bị 2 đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng.

Y Đam Mdrang cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an xã Chư Sê).

Theo trình báo của ông K., khoảng tháng 3, ông K. nhờ ông M.H.N. (SN 1971, trú tại xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) tìm mua thiên thạch. Sau đó, ông N. liên hệ Byă nhờ tìm mua.

Byă lên mạng xã hội tìm hiểu và biết nhiều người tin rằng thiên thạch có thể làm vỡ kính, đông thủy ngân. Byă bàn bạc với Mdrang làm thiên thạch giả nhằm lừa bán lấy tiền.

Hai đối tượng đã chuẩn bị nguyên liệu để làm thiên thạch giả. Các đối tượng còn chuẩn bị 2 tấm gương (trong đó có một tấm đã bị đập vỡ) cùng 2 ống thủy ngân (một ống ở trạng thái đông đặc) để dàn dựng màn kịch lừa đảo nạn nhân.

Y Phơu Byă tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an xã Chư Sê).

Sau đó Byă hẹn ông N. và ông K. đến tỉnh Đắk Lắk để thử nghiệm. Tại đây, Byă và Mdrang đặt thiên thạch giả lên gương và ống thủy ngân. Các đối tượng yêu cầu hai ông N. và K. đứng cách khoảng 10m để quan sát.

Lợi dụng lúc các nạn nhân mất tập trung, Byă tráo đổi bằng tấm gương vỡ và ống thủy ngân đông đặc đã được chuẩn bị sẵn. Tin rằng thiên thạch là thật, ông K. đồng ý mua với giá 400 triệu đồng.

Đến ngày 29/4, ông K. liên hệ 2 đối tượng để giao dịch. Sau khi nhận 400 triệu đồng và giao thiên thạch giả, Byă cùng Mdrang lên xe bỏ chạy. Biết bị lừa, ông K. vội trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Chư Sê đã phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ được Mdang. Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Chư Sê tiếp tục vận động Byă ra đầu thú và thu giữ toàn bộ số tiền 400 triệu đồng.