Dùng chiêu “việc nhẹ lương cao” lừa 4 người ra nước ngoài

Ngày 24/8, Công an xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An làm rõ 2 vụ việc có dấu hiệu mua bán người. Hai đối tượng bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là Bùi Ngọc Thanh An (20 tuổi, trú bản Mường Chon, xã Bình Chuẩn) và Lô Vũ Anh (29 tuổi, trú bản Na Ca, xã Nga My).

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2026, Công an xã Bình Chuẩn tăng cường nắm tình hình, rà soát thông tin về các nạn nhân và trường hợp nghi vấn.

Hai đối tượng An và Anh (Ảnh: Công an xã Bình Chuẩn).

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện An và Anh có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán người.

Quá trình xác minh gặp khó khăn do hai đối tượng và bị hại đều đi làm ăn xa. Công an xác định những người liên quan đang làm việc tại các doanh nghiệp ở Ninh Bình, Bắc Ninh và Hà Nội.

Ngày 12/8, Công an xã Bình Chuẩn thành lập tổ công tác đến các địa phương trên, làm việc với bị hại, thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập An, Anh đến trụ sở.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an xã Bình Chuẩn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với An và Anh để điều tra hành vi mua bán người.

Theo lời khai ban đầu, từ năm 2023, An và Anh sang một đặc khu kinh tế thuộc tỉnh Bokeo (Lào), làm việc cho công ty lừa đảo trên không gian mạng.

Trong thời gian làm việc tại đây, chủ công ty đề nghị An và Anh tìm người Việt Nam đưa sang đặc khu kinh tế. Mỗi trường hợp thành công, hai người được trả 4.000-5.000 nhân dân tệ, tương đương 14-17 triệu đồng.

Vì khoản hoa hồng lớn, An và Anh bị cáo buộc sử dụng mạng xã hội tiếp cận những người dân tộc thiểu số cùng địa bàn, giới thiệu công việc “nhẹ nhàng, thu nhập cao”, chủ yếu “làm việc trên máy tính”, nhằm tạo lòng tin.

Cơ quan công an xác định An đã dụ dỗ 3 người gồm: K.Đ.D., L.V.Q. và L.V.N., trú tại xã Bình Chuẩn. Lô Vũ Anh bị cáo buộc dụ dỗ L.M.Q., trú bản Na Ca, xã Nga My, sang Lào. Sau khi các nạn nhân được đưa đến đặc khu kinh tế, An và Anh nhận tiền theo thỏa thuận.