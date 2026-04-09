Cảnh sát "giải cứu" hai nam thanh niên bỏ nhà đi tìm việc nhẹ, lương cao

Ngày 9/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Tân Tiến vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tại thành phố Hà Nội tổ chức tìm kiếm, đón và đưa 2 thanh niên bỏ nhà đi tìm việc nhẹ, lương cao trở về địa phương an toàn.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 4/4, Công an xã Tân Tiến tiếp nhận tin báo từ gia đình nạn nhân về việc, hai em T.V.M. (SN 2009) và em S.V.H. (SN 2010, cùng trú tại xã Tân Tiến) bỏ nhà đi không rõ lý do.

Cảnh sát làm việc với 2 nam thanh niên và gia đình của các em (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Qua xác minh nhanh, Công an xã Tân Tiến xác định em T.V.M. và em S.V.H. di chuyển trên xe khách Cầu Mè để xuống Hà Nội tìm việc làm theo lời giới thiệu trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã đã phối hợp với nhà xe và lực lượng chức năng tại thành phố Hà Nội tổ chức tìm kiếm, đón và đưa cả 2 nam thanh niên trở về địa phương an toàn.

Tại cơ quan công an, 2 nam thanh niên cho biết có 1 đối tượng lạ trên Facebook đã mời chào 2 em để đi làm việc nhẹ, lương cao. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin về nơi làm việc, địa chỉ, nhân thân của đối tượng đều không xác thực.

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích, 2 nam thanh niên đã nhận thức rõ về những nguy cơ tiềm ẩn, đồng ý trở về với gia đình.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng các lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội. Không liên hệ, gặp gỡ hoặc di chuyển theo hướng dẫn của người lạ khi chưa được kiểm chứng.