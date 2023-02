Dùng chiêu tẩy xóa ranh giới các thửa đất để chuyển nhượng trái phép

Ngày 8/2, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho hay, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Hồ Sỹ Bình - Công chức địa chính xã Quỳnh Bảng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với bị can (Ảnh: Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quỳnh Lưu).

Nguồn tin cho biết, trước đó, vào năm 2019, lợi dụng chức vụ là cán bộ địa chính xã Quỳnh Bảng, Bình đã thực hiện hành vi tẩy xóa ranh giới các thửa đất để chuyển nhượng trái phép 413,4m2 đất nông nghiệp vào đất vườn cho các hộ dân.

Sau đó tiếp tục làm thủ tục nâng hạn mức đất ở và tách thửa gây thiệt hại cho nhà nước gần 1 tỷ đồng.

Sau khi phê chuẩn các quyết định tố tụng trên, kiểm sát viên đã phối hợp với điều tra viên tiến hành khám xét nơi ở của Hồ Sỹ Bình.

Hiện, vụ án tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.