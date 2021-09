Bắt tạm giam nguyên cán bộ địa chính xã chiếm đoạt trên 3,1 tỷ đồng

Dân trí Lợi dụng là cán bộ địa chính, Phương đã làm khống 17 giấy tờ đất, sau đó đi vay thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng.

Chiều 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Ngọc Phương (51 tuổi) ngụ ở xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang về các hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/1990 đến tháng 8/2017, Phan Ngọc Phương, công tác tại UBND xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, được phân công nhiệm vụ quản lý đất đai trên bản đồ địa bàn xã Bình Thủy và tiếp nhận làm các thủ tục cấp mới, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã cho người dân.

Phan Ngọc Phương tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (Ảnh: Tiến Tầm).

Trong thời gian công tác, lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao Phương đã làm thủ tục cấp 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc quyền quản lý sử dụng (cấp giấy khống) cho Phương và những người thân trong gia đình.

Sau đó, Phương sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để gian dối thế chấp vay vốn ngân hàng, quỹ tín dụng và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 3 người dân để chiếm đoạt số tiền trên 3,1 tỷ đồng.

Đến ngày 12/6/2020, vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

