Dụ dỗ du khách đi massage thư giãn rồi dàn cảnh trộm tiền

Ngày 6/8, lãnh đạo Công an TP Nha Trang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của đơn vị vừa ra lệnh tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1973), Nguyễn Tấn Sang (SN 1979, cùng trú TP Nha Trang) và Đặng Thị Ngọc Yến (SN 2002, trú Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tối 2/8, Nguyễn Tấn Sang điều khiển xe xích lô chạy qua các tuyến phố trên địa bàn TP Nha Trang tìm khách du lịch nam để đưa đi massage thư giãn.

Đối tượng Tuyền, Sang và Yến (từ trái qua) tại cơ quan công an (Ảnh: H.L.).

Sau đó, Sang tìm được 2 nam du khách đến từ tỉnh Điện Biên là ông L.V.Tr. và N.Đ.Th. rồi chở đến tiệm massage Xứ Biển Spa trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập.

Sau khi mua 2 vé massage, các nam du khách được đưa lên phòng để phục vụ. Tại đây, Tuyền, Yến và ông Sang đã thống nhất sẽ tìm cách trộm cắp tài sản của khách. Trong đó, Tuyền và Yến sẽ thực hiện hành vi trộm cắp, còn Sang cảnh giới bên ngoài.

Khi ông Tr. mới được Yến đấm lưng được vài phút thì phía bên ngoài Tuyền lén mở cửa đi vào trong phòng lấy trộm rổ nhựa chứa quần áo, tài sản của ông Tr. đưa ra bên ngoài hành lang; Tuyền lục ví tiền của ông Tr. lấy trộm được số tiền 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, hành vi trộm tài sản của Tuyền đã bị tổ công tác của Công an TP Nha Trang phát hiện, bắt quả tang. Thấy Tuyền bị lực lượng chức năng bắt giữ, Sang nhanh chân tháo chạy ra bên ngoài nhưng vẫn không thoát.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng trên bước đầu khai nhận đã cấu kết với nhau và bàn kế sách "massage đập đầu" (từ lóng - dụ đi massage để dàn cảnh rồi trộm cắp).

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, hành vi nêu trên của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ Luật hình sự.

Công an TP Nha Trang cho biết, ngoài vụ việc nêu trên thì rất có thể trong thời gian qua đã có du khách khi tới tiệm massage Xứ Biển Spa và bị nhóm đối tượng nêu trên dàn cảnh, trộm mất tài sản.

Do vậy, Công an TP Nha Trang khuyến cáo, người dân đã từng đến tiệm massage Xứ Biển Spa và bị trộm tiền tại đây cần sớm đến Công an TP Nha Trang trình báo để được giải quyết theo quy định.