Dụ dỗ bạn gái gửi ảnh "nóng" rồi đe dọa, tống tiền

Ngày 21/4, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với La Văn Hợp (SN 1994) trú tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào đầu năm 2021, thông qua mạng xã hội facebook và zalo, La Văn Hợp đã chủ động làm quen với chị H. trú tại huyện Nghi Lộc. Trong quá trình đó, giữa hai người phát sinh quan hệ tình cảm và trao đổi một số hình ảnh, clip nhạy cảm với nhau.

Đối tượng Hợp tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Nghệ An).

Cuối tháng 2/2022, La Văn Hợp bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị H. Cụ thể, từ ngày 20-22/3, Hợp liên tục nhắn tin, gọi điện cho chị H. đe dọa gửi tiền cho mình nếu không sẽ đăng các hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội và gửi cho bố, mẹ.

Quá lo sợ, chị H. đồng ý gửi cho Hợp số tiền 3 triệu đồng. Với thủ đoạn trên, La Văn Hợp đã nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của chị H. với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng.

Chị H. đã tố cáo Hợp lên Công an huyện Nghi Lộc. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã chỉ đạo lực lượng trinh sát thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu chứng cứ.

Ngày 3/4, tại địa bàn xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu - Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp với Công an xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu bắt giữ đối tượng La Văn Hợp về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 3 điện thoại di động, một thẻ căn cước công dân giả, một thẻ ATM mang tên Trần Đình Phong.

Tại cơ quan công an, bước đầu La Văn Hợp khai nhận, do thiếu tiền chi tiêu đã lên mạng đặt một thẻ căn cước công dân giả và đăng ký một tài khoản ngân hàng, zalo, facebook đều mang tên Trần Đình Phong.

Sau đó Hợp sử dụng tài khoản facebook và zalo Trần Đình Phong để kết bạn và nói chuyện với nhiều chị em phụ nữ nhằm mục đích lấy hình ảnh nhạy cảm sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an huyện Nghi Lộc thông báo ai là bị hại của đối tượng La Văn Hợp đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này để thông tin, tố giác tội phạm.