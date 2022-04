Đột kích sòng bạc, phát hiện nhiều hung khí và dụng cụ chơi ma túy

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 23 người cùng tang vật liên quan đến vụ việc đánh bài ăn thua bằng tiền xảy ra tại xã Thanh Điền (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) cho Công an huyện Châu Thành thụ lý điều tra.

Hiện Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự 20 người trong 23 người trên để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện trường sòng bạc bị bắt quả tang (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo cơ quan công an, vào trưa 31/3, Công an Tây Ninh bất ngờ đột kích vào tiệm net A.N. tại xã Thanh Điền bắt quả tang 23 người đang tổ chức và tham gia đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm: gần 790 triệu đồng, 10 bộ bài tây, 1 súng bắn điện, nhiều loại hung khí (dao, rựa, búa, bình xịt hơi cay...), 8 quyển sổ ghi chép hoạt động cho vay lãi nặng, nhiều loại ống nhựa và ống thủy tinh dùng để chơi ma túy...

Tang vật tại sòng bạc (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sòng bạc này do Ngô Quang Tâm (35 tuổi) và Nguyễn Thị Kiều (40 tuổi, cùng ngụ xã Thanh Điền) đứng ra tổ chức, hoạt động được khoảng 1 tháng nay.

Sòng bạc này đón người chơi đến từ huyện Châu Thành, thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành, bắt đầu từ 9h sáng đến rạng sáng hôm sau.

Nguyễn Thị Kiều tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Tâm và Kiều quy định mỗi ván đặt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, người vào chơi phải đưa trước số tiền 100.000 đồng, khi nhà cái ăn lớn phải nộp cho chủ sòng 200.000 đồng.

Tại sòng bạc này, ngoài lực lượng canh đường, cảnh giới và giữ xe thì Kiều còn thuê thêm người lo cơm nước phục vụ cho khách chơi bạc.