Đồng Nai: Phát hiện tài xế xe buýt Biên Hòa - Tân Phú dương tính ma túy

Ngày 21/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua tuần đầu thực hiện kế hoạch huy động lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông đã phát hiện, xử lý 363 trường hợp vi phạm.

Trong đó, có 31 lái xe dương tính với chất ma túy; 146 trường hợp trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 80 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng và 27 trường hợp điều khiển ôtô vi phạm tốc độ.

Tổ công tác lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Với tinh thần "thượng tôn pháp luật", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 363 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền phạt ước tính hơn 1,8 tỷ đồng.

Đặc biệt, các tổ công tác đã phát hiện 31 lái xe điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy. Trong đó, cá biệt có trường hợp lái xe P.H.S, điều khiển xe buýt biển kiểm soát 60M-6810, chạy tuyến Biên Hòa - Tân Phú, dương tính với chất ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động vận tải xe khách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, tình trạng lái xe điều khiển ô tô, xe gắn máy trong cơ thể có chất ma túy trên các tuyến giao thông vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Một trong những nguyên nhân được xác định là do nhiều lái xe đã nghiện ma túy từ trước, không có ý thức tuân thủ pháp luật, cố tình vi phạm mặc dù biết hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội.

Ngoài ra một số đối tượng là thanh thiếu niên do ăn chơi, đua đòi, thích tìm cảm giác mạnh nên đã sử dụng ma túy trước khi điều khiển phương tiện. Cùng với đó, là sự thiếu kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp vận tải.