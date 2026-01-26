Đối tượng truy nã bị bắt giữ sau 25 năm lẩn trốn

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy xét, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Vân (SN 1950, trú tại TP Nam Định, tỉnh Ninh Định (cũ), nay là phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) sau gần 25 năm lẩn trốn.

Đối tượng Hoàng Thị Vân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cảnh sát, trước đó, Hoàng Thị Vân kinh doanh tạp hóa tại số 98A Phan Đình Phùng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định cũ. Trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2001, do buôn bán thua lỗ, Hoàng Thị Vân đã vay mượn của nhiều người với tổng số tiền hơn 116 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 25/8/2001, Công an TP Nam Định, tỉnh Nam Định cũ đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Hoàng Thị Vân về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bỏ trốn vào TPHCM, Hoàng Thị Vân cắt đứt liên lạc với người thân, làm thuê nhiều công việc, thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng tên giả để đối phó, trốn tránh việc truy bắt của cơ quan chức năng.

Trong quá trình rà soát, truy tìm đối tượng trốn truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Hoàng Thị Vân đang lẩn trốn tại một khu trọ trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì, TPHCM, đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Thị Vân.

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.