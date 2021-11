Đối tượng nổ súng tại thành phố Vinh bị khởi tố 2 tội danh

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú phường Hưng Bình, thành phố Vinh).

Trưa 23/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố đối với Đậu Đức Thuận 2 tội danh là "Giết người" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Đối tượng Đậu Đức Thuận bị khởi tố 2 tội danh là "Giết người" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" (Ảnh: CATP Vinh). Đậu Đức Thuận là hung thủ đã nổ súng bắn người trong quán cà phê House, ở số 1 đường Đinh Công Tráng (TP Vinh) khiến anh N.Đ.T. (SN 1972) bị gãy xương cánh tay trái. Trước đó, khoảng 8h30 sáng 20/11, do có mâu thuẫn từ trước, Thuận mang theo khẩu súng K59 đi taxi đến quán cafe House tìm anh T. Vào quán, thấy anh T. đang ngồi cùng 4 người khác, Thuận nổ súng một phát bắn trúng vào tay anh T. khiến nạn nhân gục xuống. Khẩu súng do Thuận sử dụng bắn anh T. (Ảnh: CATP Vinh). Sau khi gây án, Thuận bỏ chạy ra ngoài. Nạn nhân T. được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau hơn một giờ gây án, cơ quan công an đã bắt giữ thành công đối tượng Thuận khi đang lẩn trốn trên đường Mai Hắc Đế. Quá trình bắt giữ Thuận, công an thu giữ một khẩu súng K59 và 2 viên đạn. Thuận khai bắn anh T. vì có mâu thuẫn liên quan chuyện tình ái và mâu thuẫn trong công việc. Được biết, hiện nạn nhân T. đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Nguyễn Phê