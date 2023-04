Đôi nam nữ thuê căn hộ chung cư làm tụ điểm "bay lắc"

Ngày 22/4, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) thông tin, cơ quan này mới triệt phá thành công tụ điểm bay lắc tại một chung cư trên địa bàn phường Dĩ An.

Theo đó, ngày 15/4, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Dĩ An, kiểm tra hành chính một căn hộ ở tầng 7 chung cư trên địa bàn phường Dĩ An. Thời điểm này, công an đã bắt quả tang một nhóm nam, nữ đang phê ma túy.

Nhóm nam, nữ phê ma túy trong căn hộ bị công an bắt quả tang (Ảnh: Công an thành phố Dĩ An).

Quá trình điều tra, công an xác định người cầm đầu là Cao Hữu Cảnh (SN 1988, quê Nghệ An) và Nguyễn Thị Hương (SN 1998, quê Quảng Bình).

Công an cho hay, để qua mặt lực lượng, Cảnh và Hương đã thuê căn hộ ở tầng 7 của chung cư trên với vỏ bọc là hộ dân sinh sống. Mỗi khi màn đêm buông xuống, căn hộ trên là tụ điểm cho hàng loạt người từ các nơi đến để sử dụng ma túy.