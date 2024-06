Doanh nhân bị bắt oan 2 lần được bồi thường gần 3 tỷ đồng

Ngày 25/6, tại trụ sở VKSND tỉnh Long An, đại diện VKS hai tỉnh Long An và An Giang đã trao quyết định bồi thường thiệt hại cho ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi). Trong đó, VKSND tỉnh An Giang bồi thường hơn 2,7 tỷ đồng thiệt hại tinh thần, thu nhập thực thế bị mất và chi phí khác; VKSND tỉnh Long An bồi thường tổng cộng hơn 209 triệu đồng.

Ông Lâm Hồng Sơn được bồi thường gần 3 tỷ đồng (Ảnh: H.M.).

Trước đó, ngày 28/5, tại hội trường UBND phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc (An Giang), đại diện VKSND, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an 2 tỉnh An Giang và Long An đã gửi lời xin lỗi đến ông Lâm Hồng Sơn cùng gia đình ông về việc khởi tố bị can và tạm giam ông không đúng quy định pháp luật.

Trước các cán bộ cơ quan tố tụng, ban ngành địa phương, ông Lâm Hồng Sơn phát biểu cảm nghĩ và chấp nhận lời xin lỗi, cải chính công khai của cơ quan chức năng. Ông nói: "Cảm ơn VKSND, Công an 2 tỉnh An Giang và Long An, cùng các ngành chức năng có liên quan đã lắng nghe và xem xét".

Đại diện VKSND, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an 2 tỉnh An Giang và Long An đã gửi lời xin lỗi đến ông Lâm Hồng Sơn tại An Giang (Ảnh: H.M).

Ông Sơn yêu cầu, VKSND tỉnh An Giang bồi thường hơn 3,1 tỷ đồng, VKSND tỉnh Long An bồi thường 2,7 tỷ đồng. Đồng thời, đăng báo xin lỗi 3 kỳ liên tục trên báo Trung ương và báo địa phương.

Ông Sơn từng bị bắt giam 2 lần, từ năm 1990 đến 1991. Thời điểm đó, ông cùng Ban chỉ huy Công an An Giang ký hợp đồng mở cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Trong quá trình kinh doanh, ông bị cáo buộc lừa đảo và bị đơn vị này bắt.

Khi vừa được thả tự do, ông Sơn tiếp tục bị Công an Long An bắt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau đó là trốn thuế. Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng đều không đủ bằng chứng buộc tội ông.