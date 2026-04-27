Điều tra vụ nam công nhân bị đánh hội đồng trước công ty ở Đồng Nai

Ngày 27/4, lãnh đạo Công an xã Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ nam công nhân bị một nhóm thanh niên đánh trước cổng công ty tại Khu công nghiệp Giang Điền.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào tối 11/4. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, trích xuất camera phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam công nhân bị nhóm thanh niên đánh hội đồng ngay trước cổng công ty sau giờ tan ca. Nạn nhân bị đánh bằng tay và nón bảo hiểm vào vùng đầu, lưng. Theo ghi nhận, nạn nhân và những người tham gia đánh nhau đều mặc đồng phục cùng một công ty.

Clip sau đó được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi mang tính côn đồ, đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.