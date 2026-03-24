Xác minh vụ nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng ở Đồng Nai

Ngày 24/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các đơn vị chức năng đang xác minh và xử lý vụ việc liên quan đến nhóm học sinh đánh bạn, phát tán clip lên mạng xã hội.

Theo đó, khoảng 15h ngày 23/3, Công an phường Trảng Dài tiếp nhận tin báo về vụ việc nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh trên địa bàn, kèm theo clip quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Theo xác minh ban đầu của Công an phường Trảng Dài, do mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh thuộc hai Trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài đã có hành vi đánh hội đồng em Đ.N.B.L. (lớp 8, Trường THCS Trảng Dài). Nhóm này đã dùng tay đánh khiến nạn nhân bị đau, phải đến cơ sở y tế kiểm tra.

Hình ảnh học sinh đánh bạn ở Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc bị quay clip và đăng tải lên một số hội, nhóm trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Công an phường Trảng Dài đã yêu cầu quản trị viên các hội, nhóm liên quan gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Công an phường Trảng Dài đã mời các cá nhân liên quan và phụ huynh đến để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật. Ban giám hiệu 2 trường THCS Trảng Dài và THCS Trường Sa cũng đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về clip học sinh đánh bạn.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, bạo lực học đường và việc quay, phát tán clip lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác. Hệ lụy không chỉ là những tổn thương thể chất mà còn gây sang chấn tâm lý, trầm cảm, làm suy giảm niềm tin và ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của học sinh, đồng thời bào mòn các giá trị đạo đức xã hội.

Lực lượng chức năng cho rằng, để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường cần sự chung tay của toàn xã hội. Nhà trường cần xây dựng môi trường an toàn, kịp thời phát hiện, xử lý mâu thuẫn.