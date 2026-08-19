Ngày 19/8, Công an phường Thanh Hòa (tỉnh Đồng Tháp) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân 2 người đàn ông thương vong trong vườn sầu riêng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 17/8, ông T.V.N. (SN 1972) thuê người phun thuốc trừ sâu cho vườn sầu riêng của gia đình. Ông N. trực tiếp pha thuốc và mở cầu dao điện để bơm nước.

Đến khoảng 6h30 cùng ngày, anh Đ.P.L. (SN 1998, cháu ông N.) kiểm tra thì phát hiện ông N. bị điện giật nên hô hoán, sau đó anh L. cũng bị điện giật khi cứu nạn nhân.

Đúng lúc này, bà L.T.H.G. (SN 1975, vợ ông N.) kịp thời ngắt cầu dao điện. Khi mọi người ra hiện trường, thấy ông N. nằm bất động, 2 chân vướng vào hàng rào lưới B40.

Cả 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau đó, tuy nhiên ông N. đã tử vong trước khi đến bệnh viện, còn anh L. bị thương.