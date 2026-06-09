Điều tra hành vi chống người thi hành công vụ 2 đối tượng húc "bay" CSGT

Ngày 9/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh, tông thẳng vào người khiến cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ) bị thương.

Hai đối tượng Bùi Văn Đạt (SN 2001) và Bùi Mạnh Thắng (SN 2000) cùng trú xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên Trung tá Bùi Thanh Tùng tại bệnh viện (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Ngày 8/6, Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, động viên Trung tá Bùi Thanh Tùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT - người bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi.

Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Trung tá Bùi Thanh Tùng và tập thể tổ công tác trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó báo Dân trí đưa tin, khoảng 14h54 ngày 6/6, tại tuyến đường 12B, thuộc địa phận xóm Phố Mỵ Thanh, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Bùi Văn Đạt điều khiển xe máy BKS 28B1-369.83 chở theo Bùi Mạnh Thắng, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Trung tá Bùi Thanh Tùng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm.

Hiện trường vụ việc Trung tá CSGT bị đối tượng tông xe vào người (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Tuy nhiên, Bùi Văn Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách, đánh võng và lao xe vào Trung tá Tùng khiến anh bị hất văng "bay" một đoạn rồi ngã đập đầu xuống đường, cơ thể bị thương.

Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng Bùi Văn Đạt, đưa về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục xác minh, xử lý. Trung tá Tùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.