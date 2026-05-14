Bắt tạm giam thanh niên tấn công Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Ngày 13/5, VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết VKSND khu vực 8 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vi Văn Công (21 tuổi, trú tại xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 14h10 ngày 10/5, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại đường N1-1, Khu công nghiệp Đại Đồng, xã Đại Đồng.

Cảnh Công tấn công CSGT (Ảnh: VKS Bắc Ninh).

Thiếu tá Nguyễn Tất Nguyên Ph. được phân công dừng phương tiện, kiểm tra nồng độ cồn.

Lúc này Vi Văn Công điều khiển xe máy Honda Wave mang biển số 37F2-521.63, chở theo một cô gái 19 tuổi, di chuyển hướng thôn Dương Húc đi tỉnh lộ 287.

Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, Công không chấp hành mà có hành vi tấn công Thiếu tá Ph., làm rơi mũ của cán bộ làm nhiệm vụ. Sau đó, Công tiếp tục tấn công vào vùng cổ và tay trái của Thiếu tá Ph.

Trước sự chống đối của Công, Thiếu tá Ph. lao tới khống chế. Quá trình giằng co, Công tiếp tục túm cổ áo khiến cán bộ CSGT bị rơi biển tên. Một số người dân chứng kiến vụ việc đã hỗ trợ lực lượng chức năng khống chế đối tượng.