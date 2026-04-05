Điều tra đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

Ngày 5/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thu giữ nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định các đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Tú, Trịnh Xuân Độ, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Đức Minh, cùng một số bị can khác đã tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng với nhiều chủng loại khác nhau để tiêu thụ trên thị trường.

Tang vật viên nén giả thực phẩm chức năng bị thu giữ tại xưởng sản xuất của các đối tượng (Ảnh: Quốc Hương).

Để tiêu thụ các sản phẩm giả này, các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn nhằm đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, chủ yếu thông qua quảng cáo, giới thiệu trên sàn thương mại điện tử Shopee; bán tại chợ thuốc Hapulico (thành phố Hà Nội) thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo.

Các đối tượng đã sản xuất, buôn bán tổng cộng 22 loại thực phẩm chức năng giả.

Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan, phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, những tổ chức, cá nhân đã từng mua, sử dụng hoặc có thông tin, tài liệu liên quan đến các sản phẩm trong đường dây nói trên nhanh chóng liên hệ, cung cấp thông tin và đến làm việc trước ngày 30/4.

Sau thời hạn, nếu không tiếp nhận thêm thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ kết thúc điều tra và xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin, tài liệu liên quan đề nghị gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc liên hệ điều tra viên thụ lý chính Lê Tất Hùng, số điện thoại 0968.112.288 hoặc 0944.321.358.