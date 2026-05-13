Đề nghị truy tố vắng mặt Chủ tịch Cây xanh Công Minh

Ngày 13/5, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan điều tra đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh, 53 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Theo Bộ Công an, Nguyễn Công Minh sinh tại Hà Tĩnh, thường trú tại tỉnh Đồng Nai. Bị can này là người liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và nhiều địa phương.

Dự án công viên tại thị trấn Đắk Mâm (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) của Công ty Cây xanh Công Minh (Ảnh: H.D.).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã Nguyễn Công Minh ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Bộ Công an cũng thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã, cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Các nhóm hành vi bị điều tra gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Sau quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận, chuyển hướng xử lý tố tụng tiếp theo đối với các bị can liên quan. Riêng Nguyễn Công Minh, do đang bị truy nã, cơ quan điều tra đề nghị truy tố vắng mặt theo quy định.