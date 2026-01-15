Hồ sơ Công ty Cây xanh Công Minh, nơi cả chủ tịch, giám đốc đều bị truy tố

Trong kết luận điều tra vụ án tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 35 bị can về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh.

Vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra hầu hết địa bàn tỉnh, thành phố trên cả nước, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Cây xanh Công Minh được thành lập vào tháng 10/2008. Doanh nghiệp có trụ sở tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ).

Một dự án do Công ty Cây xanh Công Minh thực hiện (Ảnh: D.T.).

Người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc là bà Lê Thị Hòa. Bà Hòa cũng nằm trong danh sách bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Về lĩnh vực kinh doanh, Cây xanh Công Minh đăng ký ngành nghề chính là nhân và chăm sóc cây giống hàng năm, cụ thể là sản xuất gieo ươm cây nông, lâm nghiệp, cây dược liệu, rau củ quả an toàn, cây cảnh, xuất nhập khẩu cây cảnh.

Ngoài ra, doanh nghiệp đăng ký thêm tới 51 ngành nghề kinh doanh khác, có thể kể đến sản xuất các cấu kiện kim loại; xây dựng công trình đường sắt; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; quảng cáo…

Công ty Cây xanh Công Minh tiền thân là cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị tại Đồng Nai. Sau đó, doanh nghiệp mở thêm cơ sở cây xanh và sinh vật cảnh rồi dần mở rộng sang các lĩnh vực như thi công nạo vét thoát nước, vỉa hè, sân bê tông và hệ thống điện chiếu sáng, với quy mô và tổng mức đầu tư các công trình tăng dần qua từng năm.

Hiện tại, website của doanh nghiệp không thể truy cập được.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình đấu thầu và thi công các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, Nguyễn Công Minh cùng đồng phạm đã thông thầu, gian lận, không bảo đảm công bằng, minh bạch theo quy định.

Theo đó, ngày 28/2/2002, ông Minh thành lập doanh nghiệp tư nhân “Sinh vật cảnh và giống cây trồng Công Minh”. Đến ngày 22/11/2006, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, hoạt động trong lĩnh vực ươm cây giống để bán ra thị trường.

Ngày 26/2/2016, ông Minh chuyển cho bà Lê Thị Hòa làm Giám đốc, Đại diện pháp luật để thay ký các hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, trên thực tế, toàn bộ hoạt động của công ty vẫn do ông Minh chỉ đạo, điều hành. Thời điểm này, ngoài ươm cây giống, doanh nghiệp còn nhận thi công các công trình trồng và chăm sóc cây xanh tại tỉnh Bình Phước.

Từ năm 2017 đến tháng 6/2023, ông Minh tiếp tục thành lập, mua thêm 59 công ty để tham gia đấu thầu, thi công các dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại 38 tỉnh/thành phố (cũ) (hiện tương ứng 20/34 tỉnh, thành phố).

Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc, trong “hệ thống” này có 34/60 công ty đã trúng thầu, một số công ty được sử dụng làm “quân xanh”, một số công ty chưa được sử dụng.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định thiệt hại của vụ án là trên 395 tỷ đồng.