Đề nghị phạt cựu giám đốc Sở Y Tế TP Cần Thơ 10 năm tù

Sau 3 ngày làm việc, ngày 14/2, phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ năm 2011 đến ngày 1/2/2019), Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ ngày 1/1/2020), Hoàng Thị Thúy Nga (47 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) và 17 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bước vào phần tranh luận.

Mở đầu phiên tòa, đại diện VKSND TPHCM phát biểu quan điểm về vụ án và đề nghị hình phạt đối với từng bị cáo.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D).

Theo đại diện VKS, việc mua sắm thiết bị y tế phải tuân thủ các quy định về đấu thầu nhưng một số doanh nghiệp đã cấu kết với cán bộ Nhà nước để thực hiện hành vi sai phạm nhằm mục đích vụ lợi. Những sai phạm trên đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước, gây mất niềm tin của nhân dân, nhà đầu tư nước ngoài…

Hồ sơ vụ án thể hiện, sau khi rời Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), bà Hoàng Thị Thúy Nga bỏ vốn thành lập nhiều công ty hoạt động về lĩnh vực giáo dục và y tế, trong đó có NSJ Group, Công ty NSJ, Công ty Bình An.

Khi biết Sở Y tế Cần Thơ có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế, bà Nga chủ động gặp Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khi ấy để xin "cơ chế" riêng. Từ sự giới thiệu, bà Nga gặp lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ và được tạo mọi điều kiện để công ty trúng thầu.

Bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (Ảnh: X.D).

Từ năm 2017 - 2019, Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư 4 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tim và Bệnh Nhi. Theo đó, 2 cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ đã thông đồng với Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch HĐTV NSJ Group), Vũ Quang Ngọc (Phó tổng giám đốc Công ty Mediconsult); Đặng Xuân Minh (Tổng giám đốc), Nguyễn Quốc Việt (Phó tổng giám đốc) Công ty cổ phần thẩm định giá BTC VALUE; để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, cho Công ty NSJ và Công ty Bình An của Hoàng Thị Thúy Nga trúng 4 gói thầu, tổng trị giá gần 90 tỷ đồng. Hồ sơ vụ án thể hiện, sai phạm của bị cáo Nga, Phi và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 32,6 tỷ đồng.

Theo đại diện VKS, vì động cơ vụ lợi, Hoàng Thị Thúy Nga đã cấu kết với Bùi Thị Lệ Phi không thực hiện các quy định đấu thầu khi chọn bên trúng thầu trước khi đấu thầu gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Vì mục đích thắng thầu, Nga đã chủ động gặp một lãnh đạo TP Cần Thơ xin "cơ chế riêng". Từ đây, Nga gặp bà Phi, ông Chu để thực hiện hành vi trái pháp luật. Hành vi của bị cáo Nga bị xác định là chủ mưu cầm đầu, khởi xướng hành vi phạm tội, dùng lợi ích vật chất để mua chuộc cán bộ. Quá trình điều tra nữ bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng tại tòa đã thành khẩn khai báo.

Bị cáo Nga bị đề nghị mức án 9 -10 năm tù (Ảnh: X.D).

Cơ quan công tố xác định bị cáo Bùi Thị Lệ Phi với chức vụ quyền hạn của mình đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, tạo điều kiện cho các công ty của Nga trúng thầu. Bùi Thị Lệ Phi là chủ mưu, cầm đầu còn Cao Minh Chu là đồng phạm giúp sức tích cực. Bên cạnh đó, bà Phi còn được hưởng lợi số tiền 3 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi phủ nhận đã hưởng lợi số tiền 3 tỷ đồng, bị cáo Cao Minh Chu cũng phản bác cáo buộc hưởng lợi 200 triệu đồng. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, VKS xác định cáo trạng truy tố 2 cựu Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ là đúng người, đúng tội.

Cơ quan công tố xác định bị cáo Phi, Chu là những bác sĩ giỏi, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội, gia đình có công với cách mạng. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Các bị cáo còn lại trong vụ án phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, thành khẩn khai báo nên đề nghị tòa giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ những phân tích trên, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, Bùi Thị Lệ Phi cùng mức 9-10 năm tù, Cao Minh Chu mức án từ 8-9 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án từ 2-6 năm tù.

Sau lời đề nghị của đại diện cơ quan công tố, phiên tòa bắt đầu diễn ra phần bào chữa cho các bị cáo.