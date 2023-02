Hai cựu giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ hầu tòa

Ngày 9/2, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ năm 2011 đến ngày 1/2/2019), Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ ngày 1/1/2020), Hoàng Thị Thúy Nga (47 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) và 17 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (Ảnh: X.D).

Bị cáo Bùi Lệ Phi, Cao Minh Chu bị tạm giam tại trại giam T16 (Hà Nội), bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga bị tạm giam tại trại giam Công an tỉnh Hòa Bình được di lý vào TPHCM để tham dự phiên tòa. Ngoài ra trong vụ án này có nhiều bị cáo đang được tại ngoại có mặt tại tòa từ rất sớm.

Trong vụ án, HĐXX triệu tập 109 cá nhân, pháp nhân người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa. Tuy nhiên, theo báo cáo của thư ký thì chỉ có 25 người có mặt tại tòa.

Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, bà Lê Phi trả lời to, rõ ràng những câu hỏi của chủ tọa phiên tòa. Theo đó, nữ bị cáo cho biết trước khi phạm tội bà là Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi rời Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), bà Hoàng Thị Thúy Nga bỏ vốn thành lập nhiều công ty hoạt động về lĩnh vực giáo dục và y tế, trong đó có NSJ Group, Công ty NSJ, Công ty Bình An.

Khi biết Sở Y tế Cần Thơ có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế, bà Nga chủ động gặp Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khi ấy để xin "cơ chế" riêng. Từ sự giới thiệu, bà Nga gặp lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ và được tạo mọi điều kiện để công ty trúng thầu.

Từ năm 2017 - 2019, Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư 4 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tim và Bệnh Nhi. Theo đó, 2 cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ đã thông đồng với Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch HĐTV NSJ Group), Vũ Quang Ngọc (Phó tổng giám đốc Công ty Mediconsult); Đặng Xuân Minh (Tổng giám đốc), Nguyễn Quốc Việt (Phó tổng giám đốc) Công ty cổ phần thẩm định giá BTC VALUE để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, cho Công ty NSJ và Công ty Bình An của Hoàng Thị Thúy Nga trúng 4 gói thầu, tổng trị giá gần 90 tỷ đồng. Hồ sơ vụ án thể hiện, sai phạm của bị cáo Nga, Phi và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 32,6 tỷ đồng.

Một số bị cáo tại ngoại có mặt tại tòa (Ảnh: X.D).

Cạnh đó, hồ sơ vụ án thể hiện bà Phi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo mọi điều kiện đảm bảo cho các công ty của Nga tham gia và trúng thầu 4 gói thầu với giá thiết bị đã thỏa thuận trước. Hành vi sai phạm của bà Phi đã gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Kết quả điều tra đủ căn cứ chứng minh dù không hứa hẹn trước nhưng khi các công ty của Nga trúng thầu, bà Phi đã nhận của Nga số tiền 3 tỷ đồng và nhận cho Sở Y Tế TP Cần Thơ 200 triệu đồng.

Cáo trạng xác định Bùi Thị Lệ Phi, Hoàng Thị Thúy Nga, Cao Minh Chu là những bị can chủ mưu, cầm đầu; các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài tới 20/2.