Đề nghị người dân giao nộp 20 "siêu xe mô tô" bị làm giả hồ sơ

Sáng 6/8, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ án Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, xảy ra vào tháng 8/2022, trên địa bàn huyện Phú Tân.

Trước đó ngày 28/3, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đến ngày 5/4, Công an tỉnh này tiếp tục khởi tố các bị can trong vụ án. Qua quá trình xét hỏi, các đối tượng đã thừa nhận cấu kết cùng nhau làm giả nhiều hồ sơ xe, hóa giá rồi đem đi đăng ký mới.

Cụ thể, các đối tượng đã làm giả thủ tục đăng ký 2 xe mô tô Yamaha 125ZR trên địa bàn huyện Chợ Mới và huyện Châu Phú (An Giang) và 5 xe mô tô Yamaha 125ZR trên địa bàn huyện Cư Kuin (Đắk Lắk). Riêng các xe mô tô còn lại, các đối tượng chưa thực hiện việc đăng ký mới.

Đáng chú ý, các loại xe tay côn nói trên có giá hàng trăm triệu đồng mỗi chiếc, là mẫu xe mô tô nổi tiếng tại Việt Nam.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Công an tỉnh An Giang phát đi thông báo đề nghị ai đang giữ các xe mô tô có hồ sơ giả theo danh sách bên dưới thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (tại địa chỉ số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để giao nộp.

Nếu ai cố tình cất giữ sẽ bị xử lý về tội Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.