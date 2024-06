An Giang: Kiểm tra cửa hàng tạp hóa phát hiện lượng lớn ma túy

Ngày 16/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Thanh Tâm (SN 1987); Nguyễn Đào Nguyễn (SN 1985); Nguyễn Anh Phi (SN 2003); Bùi Minh Đoàn (SN 2004, cùng trú TP Châu Đốc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từ trái qua, Nguyễn Anh Phi, Nguyễn Đào Nguyễn, Bùi Minh Đoàn và Trần Thanh Tâm (Ảnh: Tiến Tầm).

Sau thời gian điều tra, 9h30 ngày 1/6, Công an TP Châu Đốc (An Giang) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tạp hóa A Sim (tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc), thấy có dấu hiệu kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc kích dục.

Qua kiểm tra phát hiện, tổ công tác của Công an TP Châu Đốc thu giữ tại phòng ngủ của Trần Thanh Tâm bọc nylon màu đen bên trong có chứa hơn 253 gam ma túy các loại (Methamphetamine, Ketamine, MDMA) và 20 bọc ma túy nước vui.

Nắm thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TP Châu Đốc tiến hành giám định nhanh chất ma túy và tổ chức truy xét nhanh các đối tượng có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày, lực lượng công an đã nhanh chóng mời Nguyễn Đào Nguyễn, Nguyễn Anh Phi, Bùi Minh Đoàn về trụ sở làm việc.

Tang vật thu giữ (Ảnh: Tiến Tầm).

Tại cơ quan công an, Nguyễn, Phi và Đoàn thừa nhận đã giúp sức cho Trần Thanh Tâm mua bán trái phép chất ma túy từ đầu năm 2024 đến nay.

Ngày 7/6, Công an TP Châu Đốc chuyển hồ sơ vụ việc, tang vật, người bị tạm giữ đến Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 10/6, Công an tỉnh An Giang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng trên.